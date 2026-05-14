出席急重症大樓啟用典禮 賴清德對國軍桃園總醫院說3個期勉

賴清德總統今天至國軍桃園總醫院出席急重症醫療大樓落成啟用典禮，賴清德表示，他提出3點期勉，包含不要忘記軍醫責任功能，抽血站工程要如期如值完工，及要準備應變計畫，他也期許未來國軍桃園總醫院，就是準醫學中心，已經升級，能力更強，責任更大。

賴清德致詞時指出，急重症大樓啟用後，國軍桃園總醫院是肩負急重症醫療跟疑難雜症的責任，對國軍、軍眷跟民眾的醫療服務品質，會更上一層樓，剛剛在歷史走廊看到，有介紹國軍總醫院，是從台南開始，到虎頭山，到龍潭，從1948年起至今，對國軍軍眷的服務貢獻良多。

賴清德說，國軍桃園總醫院1996年後移到龍潭，照顧南桃園80萬人口，加上北新竹，服務近百萬的父老鄉親，他祝福也勉勵，桃園總醫院全體同仁務必要持續精進醫術，提供更好的醫療服務給每個需要的病患，這棟醫療大樓完成後，就是準醫學中心，不再是區域醫院，已經升級，能力更強，責任更大。

賴清德提出3點期勉，第一，不管是平時，或是有需要的時候，不要忘記軍醫的責任，軍醫是國軍健康即時、保存重要戰力的關鍵，謝謝院長剛剛在簡報中有注意到，國軍在地緣衝突要中要扮演的角色，戰傷救護要持續加強，不可忘記。

第二，血品供需很重要，在軍品供需的抽血站工程，務必要如期如質完工，第三，目前各個醫院，不只軍醫院，一旦有事情發生，要如何應變，持續維護醫療量能服務，不要軍醫院、準醫學中心的規模，結果出事後沒有應變計畫，無法發揮功能，那就太可惜了。另外，全體國軍設備、儀器、本身醫療服務專業技能要有計畫去提供，這是國防部所屬醫院，要用國家資源協助，不要畫地自限，要做比別人更好。

國軍桃園總醫院是南桃園、北新竹重要的醫院，具備急診、急性腦中風、急性冠心症、加護病房重度級能力的急救責任醫院，同時為第三作戰區責任醫院，新大樓建置開刀房15間、新增急性一般病床142床、特殊病床81床，含加護病房34床，全院總床位達915床。

在國防部及軍醫局規畫，急重症大樓為全國軍醫院中，唯一外傷急救室與電腦斷層室相連，可立即執行全身電腦斷層，提升創傷處置即時性與整體救治效率；另設有毒化災專用除汙，與傳染病個案專用接收通道。

在手術醫療方面，建置具彈性之「模組化」手術室，可因應不同手術類型及臨床需求快速調整手術空間配置，亦增購重大醫療裝備如「達文西機器人手臂內視鏡手術輔助系統」，透過高解析度數位鏡頭及4隻機械手臂在狹小空間活動，相較於傳統手術，具有縮小傷口尺寸、減少出血量及縮短術後恢復時間等優勢。

此外，新大樓建置全國最高規格的心導管室，配備高階雙向數位血管攝影系統，是醫療品質從「治療」跨越到「精準預防感染」的重要指標，大幅降低傷口或植入物因空氣媒介引發的感染率。而原醫療大樓亦增購「正子電腦斷層掃描儀」、「IGRT直線加速器」和「安科銳電腦刀治療施行系統」，提供癌症精準治療。

國軍桃園總醫院急重症醫療大樓今落成啟用。記者江婉儀／攝影

賴清德總統今天至國軍桃園總醫院出席急重症醫療大樓落成啟用典禮。記者江婉儀／攝影

國軍桃園總醫院急重症醫療大樓今落成啟用。記者江婉儀／攝影