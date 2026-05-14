快訊

現場觀察／川習皆盼穩定美中關係 用字遣詞大不同

川習會談台灣 習近平：處理不好兩國會碰撞甚至衝突

半導體風雲／美韓深度結盟衝擊台積 專家示警更大危機

聽新聞
0:00 / 0:00

診所偷拍連環爆 卓榮泰：考量多元情境、樣態、需求 針孔實名制待研議

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
近期知名連鎖醫美診所愛爾麗爆發針孔案件，後續全台多家醫美診所、中醫診所、月子中心等陸續被民眾踢爆也裝設同款針孔錄影機，遭警方搜索。示意圖。圖／聯合報系資料照片
近期知名連鎖醫美診所愛爾麗爆發針孔案件，後續全台多家醫美診所、中醫診所、月子中心等陸續被民眾踢爆也裝設同款針孔錄影機，遭警方搜索。示意圖。圖／聯合報系資料照片

診所疑涉偷拍連環爆，行政院長卓榮泰指出，政府對於侵犯隱私的偷拍行為零容忍，各部會、地方政府應主動查核，同時檢視法規上不足之處；他並提到，特殊影像設備販售有多元情境、樣態、需求，實名制能否有效防範犯罪，需進一步研議。

對於近日診所涉入針孔偷拍案，卓榮泰今日在行政院會提出四點裁示，首先，內政部警政署、法務部已成立專案偵辦，依刑法、個資法、醫療法規，加強查緝不法偷拍的行為，全力阻斷影像散佈，防止二次傷害，也請地方政府全力配合執行。

卓榮泰續指，凡涉及隱私的各類場域，不論是消費場所或是醫療場所，比如美容診所、美容院、健身中心、旅宿場所等，絕不容許偷拍犯罪行為，請衛福部、運動部、交通部、經濟部及各地方政府立即主動查核，嚴禁不法行為。

卓榮泰提到，第三，對於任何侵犯隱私的偷拍行為絕對零容忍，各部會將全力配合，保護個人隱私安全、遵守個資法的相關規範。在公開場域如果有正當理由及需要，要留存影像錄影錄音，應公開標示、主動告知，影像拍攝、使用範疇也要獲得消費者的同意。

卓榮泰說，特殊影像設備販售有多元情境、樣態、需求，實名制能不能有效防範犯罪行為，需要進一步研議。至於現在相關法規是否有不足，電商平台販售要如何有效管制，請數發部研議。另外，特殊影像設備的施工廠商如何加強管理，也請業務相關主管機關持續研議並釐清。

最後，卓榮泰說，目前最重要是讓社會盡快了解偵辦過程，如果能確保影像沒有外流，可讓大家較為安心。場域查核也能讓國人沒有恐懼之虞，法規上如果有不足之處，則研議法規上的補充，各方面強化整體回應社會期待。

偷拍 卓榮泰 內政部 針孔攝影機

延伸閱讀

醫美診所涉偷拍 蔣萬安倡針孔攝影機購買實名制

強力宣示反偷拍 蔣萬安祭6點措施：明向卓揆表達中央地方一起合作

源頭防堵 蔣萬安籲買針孔實名制

從咖啡廳到醫美診所…偷拍案頻傳 婦團籲設專責單位、加重刑責

相關新聞

獨 ／柯文哲換律師求17年重刑翻盤！重組戰隊「這2人」加入鏖戰二審

民眾黨前主席柯文哲京華城容積收賄、圖利等案，一審重判應執行有期徒刑17年，柯宣判後表示「絕不投降」再戰二審。柯調整策略，重新組合戰隊，改邀已轉任律師的台灣高檢署前主任檢察官管高岳、高雄高等行政法院前法官林石猛加入辯護團隊。

批賴總統「三不政策」行政獨裁 盧縣一：盼綠委用良知彈劾

立法院全院委員會今進行彈劾賴清德總統審查會。國民黨立委盧縣一表示，賴清德總統用不公布、不簽署、不執行的「三不政策」，將台灣推向行政獨裁，這是民主憲政最壞的負面教材。2024年南韓在國會投票當天，12席執政黨立委支持彈劾，期待下周有14席執政黨立委能用良知，即刻停止台灣走向獨裁的道路。

227項政見僅兌現2項 葛如鈞籲綠委彈劾投票一起「下架賴帳王」

立法院全院委員會今進行對總統提出彈劾案審查會，國民黨立委葛如鈞在會中表示，賴清德總統就職第725天，提出227項政見，但目前真正兌現的只有兩項，一項是副總統優先考慮女性，另一項是在野黨領頭完成的三班護病比入法，相當於政見跳票率高達99.9%，呼籲民進黨立委投票時不要當政黨的投票部隊，「一起下架賴帳王。」

台灣問題成川習會籌碼 黃健豪問賴總統：備好18套劇本？

立法院昨、今兩天召開全院委員會，審查對賴清德總統彈劾案，賴總統連兩日未列席。國民黨立委黃健豪說，前總統李登輝在1996年總統直選時，因中共發動飛彈演習，曾說他有18套劇本應付各種變化，如今台灣問題成為川習會談判桌上籌碼之一，他問賴總統是否已備好18套劇本？

診所偷拍連環爆 卓榮泰：考量多元情境、樣態、需求 針孔實名制待研議

診所疑涉偷拍連環爆，行政院長卓榮泰指出，政府對於侵犯隱私的偷拍行為零容忍，各部會、地方政府應主動查核，同時檢視法規上不足之處；他並提到，特殊影像設備販售有多元情境、樣態、需求，實名制能否有效防範犯罪，需進一步研議。

【重磅快評】賴清德被提彈劾 選最差方案是玩那一招？

立法院這兩天進行對賴清德總統提出彈劾案的審查會，藍委細數賴清德總統就職725天，提出227項政見，但只兌現兩項，籲綠委一起下架「賴帳王」；其實比賴帳更嚴重的是，賴清德對憲政民主程序的踐踏，賴清德明顯輸給陳水扁，更不如當年賴市長，民主憲政在他手中正以墜崖式的速度崩落。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。