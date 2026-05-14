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葛如鈞手拿賴清德總統政見清單 喊話「下架賴帳王 」

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
立法院全院委員會今天審查總統賴清德彈劾案，由各黨團推派委員發言。國民黨立委葛如鈞（圖）拿著賴總統跳票的政見清單喊話「下架賴帳王」。記者邱德祥／攝影
立法院全院委員會今天審查總統賴清德彈劾案，由各黨團推派委員發言。國民黨立委葛如鈞（圖）拿著賴總統跳票的政見清單喊話「下架賴帳王」。記者邱德祥／攝影

立法院全院委員會14日審查總統賴清德彈劾案，由各黨團推派委員發言。國民黨立委葛如鈞拿著賴清德總統跳票的政見清單和照片上台喊話「下架賴帳王」。

立法院全院委員會今天進行對總統提出彈劾案審查會，國民黨立委葛如鈞拿著賴清德總統的跳票政見清單表示，賴清德總統就職第725天，提出227項政見，但目前真正兌現的只有兩項，一項是副總統優先考慮女性，另一項是在野黨領頭完成的三班護病比入法，相當於政見跳票率高達99.9%，呼籲民進黨立委投票時不要當政黨的投票部隊，「一起下架賴帳王。」

葛如鈞發表示，兩年多前一位總統候選人向全國人民承諾，只要把票投給他，台灣就會走向幸福快樂安穩的生活，提出227項政見，但目前真正兌現的只有兩項，政見跳票率高達99.9%，「這不是詐騙，什麼才是詐騙？99%是巨大失誤，甚至是行政怠墮、行政延宕的鐵證，這是對人民承諾的全面失信。」

葛如鈞細數賴總統跳票的政見，能源政策部分，賴總統承諾打造淨零創新科技平台，但至今還在燃煤，火力發電占比高達八成，核能在台灣卻完全被邊緣化，讓高汙染進入人民的肺；國家安全與通信韌性，台灣九成的網路依賴海底電纜，一旦發生意外，我國很可能會成為資訊孤島，但目前為止還是沒有多元衛星的備援；AI 時代的公平競爭，AI貧窮正在侵蝕年輕人的社會競爭力；經貿外交，賴總統承諾推動台灣加入CPTPP，但政府卻缺乏具體時程與計畫，完全是賴皮與賴帳；交通安全，2040年達零死亡的目標，但車輛法規全面落後國際十年。

葛如鈞批評，三班護病比原本衛福部堅持兩年後實施，結果賴總統與部長兩分鐘談話後，政策就大轉彎宣稱明年520上路。假如跳票的225項政見，總統每項都叫首長來談兩分鐘，只需八個小時就可以全部落實，呼籲民進黨委員，投票時請不要當政黨的投票部隊，一起下架賴帳王。

立法院全院委員會今天審查總統賴清德彈劾案，由各黨團推派委員發言。國民黨立委葛如鈞（圖）拿著賴總統跳票的政見清單喊話「下架賴帳王」。記者邱德祥／攝影
立法院全院委員會今天審查總統賴清德彈劾案，由各黨團推派委員發言。國民黨立委葛如鈞（圖）拿著賴總統跳票的政見清單喊話「下架賴帳王」。記者邱德祥／攝影

立法院全院委員會今天審查總統賴清德彈劾案，由各黨團推派委員發言。國民黨立委葛如鈞（圖）拿著賴總統照片上台喊話「下架賴帳王」。記者邱德祥／攝影
立法院全院委員會今天審查總統賴清德彈劾案，由各黨團推派委員發言。國民黨立委葛如鈞（圖）拿著賴總統照片上台喊話「下架賴帳王」。記者邱德祥／攝影

葛如鈞 賴清德 國民黨

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