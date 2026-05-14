批227項政見僅兌現2項 葛如鈞籲綠委彈劾投票：一起下架賴帳王

立法院全院委員會今進行對總統提出彈劾案審查會，國民黨立委葛如鈞在會中表示，賴清德總統就職第725天，提出227項政見，但目前真正兌現的只有兩項，一項是副總統優先考慮女性，另一項是在野黨領頭完成的三班護病比入法，相當於政見跳票率高達99.9%，呼籲民進黨立委投票時不要當政黨的投票部隊，「一起下架賴帳王。」

賴清德今再度缺席審查會，由在野黨團推派委員發言。葛如鈞發言時表示，今天是賴總統就職第725天，是一個兩年多來無數家庭每天柴米油鹽的累積，是年輕人面對未來累積的焦慮。兩年多前，一位總統候選人向全國人民承諾，只要把票投給他，台灣就會走向幸福快樂安穩的生活，提出227項政見，但目前真正兌現的只有兩項，政見跳票率高達99.9%，「這不是詐騙，什麼才是詐騙？99%是巨大失誤，甚至是行政怠墮、行政延宕的鐵證，這是對人民承諾的全面失信。」

葛如鈞說，能源政策部分，賴總統承諾打造淨零創新科技平台，但至今還在燃煤，火力發電占比高達八成，核能在台灣卻完全被邊緣化，讓高汙染進入人民的肺；第二，國家安全與通信韌性，台灣九成的網路依賴海底電纜，一旦發生意外，我國很可能會成為資訊孤島，但目前為止還是沒有多元衛星的備援。

第三，AI 時代的公平競爭，台灣民眾高達七成以上只能使用免費版的AI工具，付費版AI工具一個月訂閱費超過6間元新台幣，AI貧窮正在侵蝕年輕人的社會競爭力。只要有很棒的AI工具可以查，年輕人就可以知道地球不是圓的，地球是橢圓的。

第四，經貿外交，賴總統承諾推動台灣加入CPTPP，但政府卻缺乏具體時程與計畫，完全是賴皮與賴帳；第五，交通安全，2040年達零死亡的目標，但車輛法規全面落後國際十年，荷蘭已批准特斯拉斯全自動駕駛監督版FSD，結果台灣不能用。

葛如鈞批，正是因為賴清德總統的行政怠度，剝奪了台灣民眾使用先進自動駕駛的權利。最後談三班護病比，原本衛福部堅持兩年後實施，結果賴總統與部長兩分鐘談話後，政策就大轉彎宣稱明年520上路。假如跳票的225項政見，總統每項都叫首長來談兩分鐘，只需八個小時就可以全部落實。

葛如鈞說，這100萬分鐘裡面，青年還在奮戰AI貧窮，用路人還在承擔交通風險，呼籲民進黨委員，投票時請不要當政黨的投票部隊，一起下架賴帳王。