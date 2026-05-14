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影／川習會十點登場　盧秀燕向中央喊話做這兩件事

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕（中）喊話中央，應適時召開國安會議，並開記者會向國人說明如何因應川習會。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕（中）喊話中央，應適時召開國安會議，並開記者會向國人說明如何因應川習會。記者陳敬丰／攝影

美國總統川普訪陸，預計台北時間今天上午10時許和中共領導人習近平會面，引發全球高度關注，二人是否會談到兩岸問題，攸關台海區域穩定。台中市長盧秀燕今天表示，中央政府應有所作為，建議總統府適時召開國安會議，並開記者會向國人說明。

盧秀燕今天上午赴市議會備詢前受訪，他表示，川習會對國家是重大國安事件，政府不能束手無策，應有所作為，她具體提出兩點建議：第一，總統府適時召開國安會議，因為此事關係到台灣安全與前途；第二，中央適時開記者會，向國人說明掌握多少川習會的資訊，以及如何因應。

盧秀燕也被問及昨天台中社宅火災，她表示，該社宅是中央在台中興建，昨天發生大火後，市府第一時間救災，發布環保警示、勒令停工，希望中央盡快派員處理並聯絡市府，尤其是負責興建的內政部，他們才是主管公安的部會。

川習會 國安會 國安

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