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立院外交團倫敦會僑界 韓國瑜稱許「日不落台商」

中央社／ 倫敦13日專電
立法院長韓國瑜（右5）率跨黨派立委訪問團，13日抵達倫敦，晚間設宴與旅英台商和僑界交流，圖為韓國瑜與訪英立委、駐英國代表姚金祥（右1）、歐洲台灣商會聯合總會會長李欣恬（右6）等人合影。中央社
立法院長韓國瑜（右5）率跨黨派立委訪問團，13日抵達倫敦，晚間設宴與旅英台商和僑界交流，圖為韓國瑜與訪英立委、駐英國代表姚金祥（右1）、歐洲台灣商會聯合總會會長李欣恬（右6）等人合影。中央社

立法院長韓國瑜率跨黨派立委訪問團，13日抵達倫敦，晚間設宴與旅英台商和僑界交流，總計約80人出席，氣氛熱絡。

韓國瑜開場致詞時提到，英國在19世紀是「日不落帝國」，而在21世紀的今天，台灣可以很驕傲地說，台灣有「日不落台商」，也就是世界各地都有台商奮鬥耕耘的身影。

韓國瑜說，數十年前，台灣在國際間不如現在亮眼，但擔任立法院長2年多以來，他與副院長江啟臣接見的各國訪賓絡繹不絕，人數已接近9000人，創立院新高。韓國瑜強調，台灣備受關注，這是台灣人努力打拼的成果。

台灣有雄霸世界的半導體和科技產業、強大的中小企業、一流的醫療保健等。韓國瑜說，這些都是台灣人的重要成就，但更重要的是，台灣有高度自由民主的公民社會，值得自豪並珍惜。

韓國瑜呼籲現場台商和僑民，「大家都是一家人」，在海內外應多加往來。

立委訪團成員包含民進黨籍的林楚茵、邱議瑩、李柏毅、王義川；國民黨籍的張嘉郡、楊瓊瓔、魯明哲、羅廷瑋；以及民眾黨籍的邱慧洳。訪英期間重點行程包含16日登場的「歐洲台灣商會聯合總會」第32屆會員代表大會。

今天在倫敦舉行的「立法院訪團與英國僑界晚宴」匯集跨世代、跨領域的旅英僑界代表，駐英國代表姚金祥也出席並發表引言，強調韓國瑜與立委們對僑界的關心。

韓國瑜 倫敦 江啟臣

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