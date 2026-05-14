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台灣再度未獲WHA邀請 美挺台有意義參與國際組織

中央社／ 華盛頓13日專電
衛福部長石崇良表示，雖然台灣至今尚未收到WHA正式邀請函，但台灣不應缺席且更要積極參與，因此，他將率團赴日內瓦舉辦4場論壇。圖／報系資料照
衛福部長石崇良表示，雖然台灣至今尚未收到WHA正式邀請函，但台灣不應缺席且更要積極參與，因此，他將率團赴日內瓦舉辦4場論壇。圖／報系資料照

世界衛生大會將於18日在瑞士日內瓦登場，台灣至今尚未受邀，恐再度缺席大會。美國國務院今天回應中央社記者提問表示，美國強力支持台灣有意義參與國際組織；台灣擁有應對當今全球最艱鉅挑戰的專業及資源，世界能從中受益。

第79屆世界衛生大會（WHA）將於18日至23日在日內瓦舉行，台灣恐連續10年未受邀參與。

對於台灣今年再度未受邀參與WHA，美國國務院一名發言人今天透過電子郵件以背景方式回應記者提問表示，美國強力支持台灣有意義參與國際組織；台灣擁有應對當今全球最艱鉅挑戰的專業與資源，全球將能從中受益。

另外，發言人重申，美國於今年1月22日終止世界衛生組織（WHO）的會員資格，「我們沒有計劃以觀察員身分參與世界衛生大會」。

過去幾年台灣雖未獲邀參與WHA，仍由衛福部長率團前往日內瓦，與其他國家的衛生官員舉行雙邊會談，包括美國在內。

衛福部長石崇良本週稍早表示，雖然台灣至今尚未收到WHA正式邀請函，但面對人口老化、新型傳染病及抗藥性等全球挑戰，台灣不應缺席且更要積極參與，因此，他將率團赴日內瓦舉辦4場論壇，具體呈現Taiwan can help的重要角色。外交部長林佳龍目前也在規劃隨團前往日內瓦。

中國外交部日前稱，中方不同意台灣參加今年WHA。台灣外交部對此重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，呼籲世界衛生組織應秉持中立專業，拒絕中國政治干預，儘速邀請台灣以觀察員身分出席WHA。

WHA 國務院 日內瓦

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