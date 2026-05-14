聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統再度缺席彈劾審查會 在野黨立委火力全開

聯合報／ 記者屈彥辰蔡晉宇王小萌林銘翰張曼蘋／台北報導
賴清德總統昨再次缺席彈劾案審查會。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統昨再次缺席彈劾案審查會。記者潘俊宏／攝影

立法院昨、今兩天召開全院委員會，審查對賴清德總統彈劾案，賴總統昨未列席，民進黨立委也集體缺席，在野黨立委在審查會中火力全開，批評民進黨執政十年貪腐，破壞憲政。彈劾案將於十九日投票，在野黨積極集結動員，務求票票入匭。

立法院昨起進行第二次對總統提出彈劾案審查會，並邀請賴總統列席。賴總統繼第一次審查會缺席後，昨也未現身；但有別於總統府上回有正式回覆立法院不予列席，這次總統府並未回覆立法院去函公文書，僅在雙方聯繫時以口頭表示不列席。

立院人士表示，這次立法院依然有按照流程，以正式公文書去函總統府，邀請被彈劾人賴總統列席，但截至彈劾審查會已經開始，總統府並未函覆，形同公文書被「已讀不回」。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，在野黨每天罵不夠，還要發起彈劾政治鬥爭，不奉陪這種兒戲。民進黨團書記長范雲說，這場政治大戲已淪為「罵賴總統比賽」，連立法院長韓國瑜都覺得不值得主持，所以帶了超過十個立委到歐洲訪問。

國民黨團則譴責賴總統逃避監督、視國會如無物的行徑，持續依循法定程序推進審查，「該負的責任，一分一毫都別想逃」，也請賴總統勇敢走出舒適圈，出來面對全國人民，別再當個已讀不回的「隱形人」。

國民黨立委羅智強說，民進黨執政十年，最可怕的不只是貪婪，而是囂張跋扈，他批評賴總統一路走來「始終如一」，當台南市長時就癱瘓議會，當總統就癱瘓國會，還發明憲政史上無前例的「不公布、不副署、不執行」，把國會的法案當自助餐。

國民黨立委許宇甄列出賴總統十二大罪狀，當中包括行政院長不副署法律，實質否決國會立法權。她批評賴總統就職以來，以民主之名、行獨裁之事，將國家的行政權無限擴張，徹底閹割了國會的監督，視法律如無物，這是毀憲亂政，當然應受彈劾。

民眾黨立委許忠信表示，賴總統當選以來，未組成聯合政府，卻用青鳥的餿主意「發動大罷免」，又聽信法律學者林志潔說法，發明出違反憲法增修條文規定的不副署，提出這種違憲主張的學者竟高升國安會諮委。

彈劾案 賴清德 立法院

延伸閱讀

賴總統再缺席彈劾審查會 立院邀請函也被總統府「已讀不回」

綠委全缺席賴總統彈劾審查會 民進黨團：這種兒戲 不奉陪

【即時短評】賴總統不赴彈劾會是權利 不回函立院邀請是對全民傲慢

賴總統：軍購條例被大打折扣 恐將削弱台灣自身安全

相關新聞

綠委向賴總統、卓榮泰建議 少子女化政策聚焦3面向

賴清德總統和行政院長卓榮泰今天邀集多位民進黨立委討論少子女化政策，不少即將參選縣市首長的綠委們也都發表意見。民進黨政策會執行長吳思瑤轉述，會中聚焦3面向，包含給予補助、友善職場工時以及多元食衣住行政策等；至於是否在520端出這些政策？吳說，尊重行政院準備。

中國大陸引一中原則處理台灣參與議題 台灣外交部嚴正抗議

行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率團赴中國大陸江蘇蘇州參與APEC貿易部長會議。中國大陸國台辦稱，將按照一個中國原則和APEC有關諒解備忘錄規定及慣例，處理「台灣地區」參會事宜。我國外交部提出嚴厲譴責與抗議，指台灣1991年簽署的入會備忘錄中並無「一中原則」文字，且敘明平等參與各項會議及活動，中方此舉違背其前年爭取主辦APEC時所做出的承諾，惡意打壓我國的參與地位，凸顯霸道威權本質。

賴總統再度缺席彈劾審查會 在野黨立委火力全開

立法院昨、今兩天召開全院委員會，審查對賴清德總統彈劾案，賴總統昨未列席，民進黨立委也集體缺席，在野黨立委在審查會中火力全開，批評民進黨執政十年貪腐，破壞憲政。彈劾案將於十九日投票，在野黨積極集結動員，務求票票入匭。

夏立言：九二共識是兩岸對話基礎 惜遭曲解、汙名化

國民黨主席鄭麗文主張「九二共識」是台海和平的基礎，國民黨前副主席夏立言今天表示，九二共識和一國兩制是完全不同的概念，但完全是被曲解、汙名化。他強調，兩岸真正要面對的是雙方是否仍能找到一個可以坐下來談的政治基礎，「重點還是兩岸要好好談」。

政院5月14日擬修能源管理法 明確納入再生能源、熱能

為強化能源需求面管理，行政院會明天將討論、通過「能源管理法」部分條文修正草案，將「再生能源」與「熱能」納入管理範疇，透過公開能源銷售統計資料、加重相關違法罰則等強化能源需求面管理，應對淨零排放目標。

英國Sky News專訪 鄭麗文：不希望台灣成為大國博弈籌碼

國民黨主席鄭麗文近日接受英國主要新聞頻道Sky News專訪時指出，美國總統川普最在乎的是美國國家利益，「我不希望台灣成為大國博弈的籌碼，這是為什麼我先到北京的原因」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。