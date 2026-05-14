賴總統再度缺席彈劾審查會 在野黨立委火力全開

立法院昨、今兩天召開全院委員會，審查對賴清德總統彈劾案，賴總統昨未列席，民進黨立委也集體缺席，在野黨立委在審查會中火力全開，批評民進黨執政十年貪腐，破壞憲政。彈劾案將於十九日投票，在野黨積極集結動員，務求票票入匭。

立法院昨起進行第二次對總統提出彈劾案審查會，並邀請賴總統列席。賴總統繼第一次審查會缺席後，昨也未現身；但有別於總統府上回有正式回覆立法院不予列席，這次總統府並未回覆立法院去函公文書，僅在雙方聯繫時以口頭表示不列席。

立院人士表示，這次立法院依然有按照流程，以正式公文書去函總統府，邀請被彈劾人賴總統列席，但截至彈劾審查會已經開始，總統府並未函覆，形同公文書被「已讀不回」。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，在野黨每天罵不夠，還要發起彈劾政治鬥爭，不奉陪這種兒戲。民進黨團書記長范雲說，這場政治大戲已淪為「罵賴總統比賽」，連立法院長韓國瑜都覺得不值得主持，所以帶了超過十個立委到歐洲訪問。

國民黨團則譴責賴總統逃避監督、視國會如無物的行徑，持續依循法定程序推進審查，「該負的責任，一分一毫都別想逃」，也請賴總統勇敢走出舒適圈，出來面對全國人民，別再當個已讀不回的「隱形人」。

國民黨立委羅智強說，民進黨執政十年，最可怕的不只是貪婪，而是囂張跋扈，他批評賴總統一路走來「始終如一」，當台南市長時就癱瘓議會，當總統就癱瘓國會，還發明憲政史上無前例的「不公布、不副署、不執行」，把國會的法案當自助餐。

國民黨立委許宇甄列出賴總統十二大罪狀，當中包括行政院長不副署法律，實質否決國會立法權。她批評賴總統就職以來，以民主之名、行獨裁之事，將國家的行政權無限擴張，徹底閹割了國會的監督，視法律如無物，這是毀憲亂政，當然應受彈劾。

民眾黨立委許忠信表示，賴總統當選以來，未組成聯合政府，卻用青鳥的餿主意「發動大罷免」，又聽信法律學者林志潔說法，發明出違反憲法增修條文規定的不副署，提出這種違憲主張的學者竟高升國安會諮委。