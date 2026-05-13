夏立言：九二共識是兩岸對話基礎 惜遭曲解、汙名化

國民黨主席鄭麗文主張「九二共識」是台海和平的基礎，國民黨前副主席夏立言今天表示，九二共識和一國兩制是完全不同的概念，但完全是被曲解、汙名化。他強調，兩岸真正要面對的是雙方是否仍能找到一個可以坐下來談的政治基礎，「重點還是兩岸要好好談」。

政大外交系和對外關係協會舉辦「第四屆歐鴻鍊講座」，邀請陸委會前主委、國民黨前副主席夏立言演講歐鴻鍊與活路外交。

歐鴻鍊為西班牙語和拉丁美洲事務專才，2008年出任馬英九政府首任外交部長，推動「活路外交」、「外交休兵」。夏立言說，歐鴻鍊出任外長時，將他調回台灣出任政務次長，不過2009年「八八風災」時，對於是否要接受一些其實不是很需要的物資，外交部按照行政院的決定對外宣布，引發反對黨立委認為外交部處理不當，當時在歐洲出差的歐鴻鍊趕回國內，扛起責任請辭下台，令人遺憾，但也彰顯出歐鴻鍊身為政務官的風骨。

他回顧前總統陳水扁時代，和中共完全零和競爭，為了維護邦交和爭取國際發聲，不擇手段、想盡辦法要出現在國際社會，成了支票外交、烽火外交和割喉外交，他提到，最近賴清德總統搭專機出國還提出ATA模式，當時的總統也有過迷航外交，還有很多國際上的醜聞，都是為了爭取外交的成果，不得不或使用一些手段。

在這種背景下，馬前總統思考如何讓中華民國的外交找到出路，務實、有尊嚴地讓台灣被看到。因此提出外交休兵和活路外交。同時也學會了非常務實地處理國際事務。

他強調，兩岸要維持外交休兵、台灣務實地推動國際參與，除了要有實力、有國際支持，更需要兩岸和解等重要條件。

夏立言說，兩岸和解的關鍵就是要有共同對話的政治基礎，對中國大陸而言是兩岸同屬一中，若大家對此還有顧慮，便有蘇起發明的九二共識。他強調，若了解九二共識，對兩岸和解很有幫助，但現在似乎是很不討好的4個字，完全是被曲解、汙名化。

他強調，九二共識是兩岸對談的基礎；一國兩制是中國大陸眼中當雙方統一之後，對台灣的處理方式，兩者是性質完全不同的概念。可是，現在的政府卻不斷告訴民眾和國際社會，九二共識就是一國兩制，所以我們不能接受，完全被扭曲，令人遺憾。

夏立言說，兩岸現在的僵局，就是兩岸找不到雙方可以對話互動的基礎，民進黨政府又堅持對等尊嚴、不接受一個中國的大前提，使得問題難以解決。