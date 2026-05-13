快訊

有圖有真相！壓死線搭上空軍一號 輝達執行長黃仁勳到北京了

中職／兄弟首局失13分隊史最慘 悍將掃18安以17：2狠擊兄弟

各地天氣不穩…明中部以北濕涼 周五雨勢南移「1地慎防較大雨勢」

聽新聞
0:00 / 0:00

夏立言：九二共識是兩岸對話基礎 惜遭曲解、汙名化

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國民黨前副主席夏立言表示，九二共識和一國兩制是完全不同的概念，但完全是被曲解、汙名化。他強調，兩岸真正要面對的是雙方是否仍能找到一個可以坐下來談的政治基礎，「重點還是兩岸要好好談」。圖／報系資料照片
國民黨前副主席夏立言表示，九二共識和一國兩制是完全不同的概念，但完全是被曲解、汙名化。他強調，兩岸真正要面對的是雙方是否仍能找到一個可以坐下來談的政治基礎，「重點還是兩岸要好好談」。圖／報系資料照片

國民黨主席鄭麗文主張「九二共識」是台海和平的基礎，國民黨前副主席夏立言今天表示，九二共識和一國兩制是完全不同的概念，但完全是被曲解、汙名化。他強調，兩岸真正要面對的是雙方是否仍能找到一個可以坐下來談的政治基礎，「重點還是兩岸要好好談」。

政大外交系和對外關係協會舉辦「第四屆歐鴻鍊講座」，邀請陸委會前主委、國民黨前副主席夏立言演講歐鴻鍊與活路外交。

歐鴻鍊為西班牙語和拉丁美洲事務專才，2008年出任馬英九政府首任外交部長，推動「活路外交」、「外交休兵」。夏立言說，歐鴻鍊出任外長時，將他調回台灣出任政務次長，不過2009年「八八風災」時，對於是否要接受一些其實不是很需要的物資，外交部按照行政院的決定對外宣布，引發反對黨立委認為外交部處理不當，當時在歐洲出差的歐鴻鍊趕回國內，扛起責任請辭下台，令人遺憾，但也彰顯出歐鴻鍊身為政務官的風骨。

他回顧前總統陳水扁時代，和中共完全零和競爭，為了維護邦交和爭取國際發聲，不擇手段、想盡辦法要出現在國際社會，成了支票外交、烽火外交和割喉外交，他提到，最近賴清德總統搭專機出國還提出ATA模式，當時的總統也有過迷航外交，還有很多國際上的醜聞，都是為了爭取外交的成果，不得不或使用一些手段。

在這種背景下，馬前總統思考如何讓中華民國的外交找到出路，務實、有尊嚴地讓台灣被看到。因此提出外交休兵和活路外交。同時也學會了非常務實地處理國際事務。

他強調，兩岸要維持外交休兵、台灣務實地推動國際參與，除了要有實力、有國際支持，更需要兩岸和解等重要條件。

夏立言說，兩岸和解的關鍵就是要有共同對話的政治基礎，對中國大陸而言是兩岸同屬一中，若大家對此還有顧慮，便有蘇起發明的九二共識。他強調，若了解九二共識，對兩岸和解很有幫助，但現在似乎是很不討好的4個字，完全是被曲解、汙名化。

他強調，九二共識是兩岸對談的基礎；一國兩制是中國大陸眼中當雙方統一之後，對台灣的處理方式，兩者是性質完全不同的概念。可是，現在的政府卻不斷告訴民眾和國際社會，九二共識就是一國兩制，所以我們不能接受，完全被扭曲，令人遺憾。

夏立言說，兩岸現在的僵局，就是兩岸找不到雙方可以對話互動的基礎，民進黨政府又堅持對等尊嚴、不接受一個中國的大前提，使得問題難以解決。

九二共識 夏立言 鄭麗文 馬英九 外交部

延伸閱讀

川習博弈 林佳龍：我方關心但不過度擔心

川習會前夕 中國駐美大使籲美方盡早解決台灣問題

陸國台辦喊話「台灣有關方面」：盡早開放福建上海遊客到台灣本島

【即時短評】川習會觸及美台軍售 顯示美國外交維護自身利益為優先

相關新聞

綠委向賴總統、卓榮泰建議 少子女化政策聚焦3面向

賴清德總統和行政院長卓榮泰今天邀集多位民進黨立委討論少子女化政策，不少即將參選縣市首長的綠委們也都發表意見。民進黨政策會執行長吳思瑤轉述，會中聚焦3面向，包含給予補助、友善職場工時以及多元食衣住行政策等；至於是否在520端出這些政策？吳說，尊重行政院準備。

中國大陸引一中原則處理台灣參與議題 台灣外交部嚴正抗議

行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率團赴中國大陸江蘇蘇州參與APEC貿易部長會議。中國大陸國台辦稱，將按照一個中國原則和APEC有關諒解備忘錄規定及慣例，處理「台灣地區」參會事宜。我國外交部提出嚴厲譴責與抗議，指台灣1991年簽署的入會備忘錄中並無「一中原則」文字，且敘明平等參與各項會議及活動，中方此舉違背其前年爭取主辦APEC時所做出的承諾，惡意打壓我國的參與地位，凸顯霸道威權本質。

夏立言：九二共識是兩岸對話基礎 惜遭曲解、汙名化

國民黨主席鄭麗文主張「九二共識」是台海和平的基礎，國民黨前副主席夏立言今天表示，九二共識和一國兩制是完全不同的概念，但完全是被曲解、汙名化。他強調，兩岸真正要面對的是雙方是否仍能找到一個可以坐下來談的政治基礎，「重點還是兩岸要好好談」。

政院5月14日擬修能源管理法 明確納入再生能源、熱能

為強化能源需求面管理，行政院會明天將討論、通過「能源管理法」部分條文修正草案，將「再生能源」與「熱能」納入管理範疇，透過公開能源銷售統計資料、加重相關違法罰則等強化能源需求面管理，應對淨零排放目標。

英國Sky News專訪 鄭麗文：不希望台灣成為大國博弈籌碼

國民黨主席鄭麗文近日接受英國主要新聞頻道Sky News專訪時指出，美國總統川普最在乎的是美國國家利益，「我不希望台灣成為大國博弈的籌碼，這是為什麼我先到北京的原因」。

賴總統指定代理檢察總長 毀憲亂政連盟友都看不下去

民間司改會5月12日日晚上發布聲明指出，指定受否決者代理檢察總長，有高度適法性與民主憲政疑慮，呼籲賴清德總統收回成命。民間司改會向來被視為親綠的民間團體，昔日多位要角仍任職民進黨政府，連如此親綠的司改團體都無法接受賴總統指派遭國會否決的徐錫祥代理檢察總長，賴總統還不懸崖勒馬、盡速提名新人選嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。