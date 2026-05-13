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英國Sky News專訪 鄭麗文：不希望台灣成為大國博弈籌碼

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文近日接受英國主要新聞頻道Sky News專訪。圖／翻攝Sky News畫面
國民黨主席鄭麗文近日接受英國主要新聞頻道Sky News專訪。圖／翻攝Sky News畫面

國民黨主席鄭麗文近日接受英國主要新聞頻道Sky News專訪時指出，美國總統川普最在乎的是美國國家利益，「我不希望台灣成為大國博弈的籌碼，這是為什麼我先到北京的原因」。

美國總統川普和中國國家主席習近平將於周四（14日）舉行高峰會。記者詢問，外界關注大陸國家主席習近平是否利用這次機會向川普傳達「兩岸最終走向統一是不可避免的」。

國民黨表示，此次英國「Sky News」專訪，鄭麗文以中文回答的方式進行。

當記者進一步詢問，光靠某種程度的外交手段，就能阻止中國得到最終想要的（統一），這樣的想法不會太天真（naive）嗎？鄭麗文表示，「大家的疑慮我都非常清楚，但我們不能因為這樣，就停止對和平的追求」。至於未來，大家所謂的終極安排是什麼？或許不是我可以主導或表達意見的」。

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