議員選將看板涉種族歧視並冒用黨徽 綠：嚴厲譴責

民進黨今天說，高雄市某位議員擬參選人所懸掛的競選看板內容，除未經授權擅自使用民進黨黨徽之外，內容更涉及歧視不同國籍人士意象，違反世界人權宣言，嚴重損害台灣形象，民進黨對此表達最嚴厲譴責，並要求應立即撤下此看板。

媒體報導，有意爭取民眾黨提名參選高雄市議員的小港區港明里里長李紘毅近日在選區內掛起布條看板，但其看板出現禁止印度人之圖像，引發種族歧視爭議。

民進黨晚間發布聲明表示，高雄市某位議員擬參選人所懸掛的競選看板內容，除未經授權擅自使用民進黨黨徽之外，內容更涉及歧視不同國籍人士意象，違反世界人權宣言，嚴重損害台灣形象，民進黨對此表達最嚴厲譴責，並要求應立即撤下此看板。

民進黨說，台灣是崇尚民主自由，尊重多元的國度，不能容忍類似仇視其他國家或族群的言論，對和諧社會造成不良示範。