前北約秘書長籲建立民主中等強權聯盟D7 台灣將受益

曾任北約秘書長的丹麥「民主聯盟基金會」主席拉斯穆森，在第9屆「哥本哈根民主高峰會」上宣布提議加拿大等國創立以民主為核心的中等強權聯盟D7（Democracies-7）。他表示，希望藉此開啟新世代的民主多邊主義，台灣作為成熟的民主國家將會因此受益。

丹麥「民主聯盟基金會」（Alliance ofDemocracies）主席拉斯穆森（Anders FoghRasmussen），曾任北約（NATO）秘書長、丹麥總理，他在哥本哈根民主高峰會（CopenhagenDemocracy Summit）開幕致詞中表示，過去10年來，世界的獨裁社會增加，科技革命性的發展重新塑造權力，而美國也與其打造的國際秩序漸行漸遠。這3個發展趨勢加疊起來，會產生生存危機。

他說，過去80年人們熟知的世界秩序，透過民主而連結、由美國主導，並且有像北約這樣的機構來維護。雖然不是完美的，但卻帶來他祖父母輩無法想像的和平、進步與繁榮。

他表示，目前世界秩序出現斷裂，美國不再願意擔任主導角色。拉斯穆森表示，過去跨大西洋聯盟的深刻連結已不再，目前不可能繼續等待修補。

因此，他認為，目前該做的是建造未來的機制。他建議建立一個民主中等強權國家（Middle powers）的聯盟Democracies-7，簡稱D7，包括歐盟、英國、加拿大、日本、韓國、澳洲、紐西蘭。在自由貿易、對抗民主倒退、新興科技、防禦、全球投資與關鍵原料上進行合作。他表示，民主國家的生存不應該掌控在獨裁國家手上。

拉斯穆森說，這些國家雖不是強權，但整個D7經濟體的國內生產毛額（GDP）加起來占全球30%，他們有不能忽略的經濟能力、武力與想法。這些民主國家共同建立的聯盟，有彈性並有包容性的納入世界各地的民主政體。希望透過這個聯盟，創造新世代的「民主多邊主義」，跟印度、巴西、台灣等國在共同議題上合作。

拉斯穆森在記者會上表示，希望由加拿大出任第1屆輪值主席，D7與美國之間不會是競爭關係，未來美國民主狀況進步了還是能夠合作。

他對中央社表示，D7以民主作為核心建立夥伴關係，包括台灣，而中國將不會是會員，所以與台灣合作是開放的。

他說，他曾多次造訪台灣，台灣是個發展健全的民主國家。他認為，台灣會因民主國家之間更強的結盟而獲益。

台灣民主基金會副執行長盧業中也出席本屆哥本哈根峰會，他表示，D7的討論在國際間蔚為風潮，主要原因是美國面臨較大的民主衰退跡象，中等強權國家希望團結起來，鞏固民主。他也同意，D7與美國的關係應該是開放的，要互補而不是競爭。

他說，主要國家有共識往這個方向前進，對整個自由國際秩序來說應該是一件好事，可緩解民主衰退的狀況。

盧業中說，作為印太地區的民主國家，台灣對D7的概念應該支持，原因是民主國家團結面對威權國家，力量比較強大；此外，若「中等國家」這個認同能在D7中逐步得到實踐，以台灣的國力，未來也有可能被國際認可為中等強權，為國際社會作出更多貢獻。