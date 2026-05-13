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綠委向賴總統、卓榮泰建議 少子女化政策聚焦3面向

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統和行政院長卓榮泰今天邀集多位民進黨立委討論少子女化政策，不少即將參選縣市首長的綠委們也都發表意見。民進黨政策會執行長吳思瑤轉述，會中聚焦3面向，包含給予補助、友善職場工時以及多元食衣住行政策等；至於是否在520端出這些政策？吳說，尊重行政院準備。

吳思瑤指出，在國家財政相對豐沛時，立院黨團盡可能支持行政部門在財政可負擔時增加補助、減輕工時，或給予彈性工時，增加各項照顧政策。今天會議歸納為3大方向，第一，政府在可負擔財政能力下增加相關補助；第二，提供友善職場，不讓年輕家庭因育兒壓力受到職場不友善，甚至制度懲罰，讓工時更多元、彈性，減輕年輕爸媽工作負擔；第三，政府努力在食衣住行各方面，給予年輕家庭和幫忙照顧的阿公阿嬤系統性全方位支持體系。

傳出行政部門預計在賴總統就任2周年時，推出這些政策「大禮包」，吳思瑤回應，尊重行政部門準備，今天數十項意見要有效精簡濃縮，化為可執行的政策，當然也可以期待賴總統在520一定會有非常重要的國家方向對人民宣示。

少子化 卓榮泰 吳思瑤 賴清德 職場

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