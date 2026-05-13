中國大陸引一中原則處理台灣參與議題 台灣外交部嚴正抗議

行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率團赴中國大陸江蘇蘇州參與APEC貿易部長會議。中國大陸國台辦稱，將按照一個中國原則和APEC有關諒解備忘錄規定及慣例，處理「台灣地區」參會事宜。我國外交部提出嚴厲譴責與抗議，指台灣1991年簽署的入會備忘錄中並無「一中原則」文字，且敘明平等參與各項會議及活動，中方此舉違背其前年爭取主辦APEC時所做出的承諾，惡意打壓我國的參與地位，凸顯霸道威權本質。

外交部指出，我國是「亞太經濟合作」（APEC）的正式會員，自1991年加入至今即與其他會員同享平等尊嚴參與的權利；中國無視APEC相關規範及長期以來建立的良好實踐，並違背其2024年為爭取主辦權所做出的承諾，惡意打壓我國的參與地位，不僅破壞APEC和諧，更凸顯其霸道的威權本質，外交部再次嚴厲譴責，並表達最強烈的抗議與不滿。

外交部表示，我國於1991年簽署的入會備忘錄中，並無「一個中國原則」的文字，並且敘明我國與其他APEC成員在平等基礎上參與各項會議及活動；至於中國所簽署的入會備忘錄中，APEC也僅表示注及（taking note of）中方所謂「一個中國原則」及主權國家與地區經濟體應有所區別的立場，並未同意或接受。

外交部表示，在我國與理念相近國家的共同要求下，中國於2024年以書面明確保證，將確保各經濟體與會人員人身安全，以及順利進出中國參與會議；2024年及去（2025）年的雙部長會議聯合聲明，包括中國在內的所有會員也一致支持納入「所有經濟體均應平等參與包括領袖會議在內的各項APEC會議」的文字。中國作為2026年的主辦經濟體，有責任也有義務履行其所作的承諾，並遵守所有會員以共識做成的決定。

外交部重申，二戰結束後，具有國際法效力的《舊金山和約》取代《開羅宣言》及《波茲坦公告》等政治聲明，該和約並未將台灣交給中華人民共和國，中華人民共和國也從未統治過台灣，所以台灣絕對不是中華人民共和國的一部分。

外交部表示，台灣自1980年代中期開始，由下而上推動政治自由化與民主化的轉型，並在1996年完成首次總統直選，至此中華民國政府的中央行政、立法代表皆由台灣人民選出，從此成為有效統治，並係對外代表台灣的唯一合法政府，也確立中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬的現狀，已是客觀的事實。此後我國歷經2000年、2008年及2016年三次政黨輪替，持續鞏固台灣的民主體制與主體意識，也反映出台灣人民對於追求自由與民主的堅定信念與意志；因此，只有在台灣的民選政府才能夠在包括APEC在內的多邊場域及機制代表台灣2300萬人，中國無權干預及置喙。

外交部表示，再度嚴正要求中國善盡主辦經濟體的責任，遵守APEC所有會員平等參與的核心原則，確實依據APEC相關指引、規範、實踐及其所做承諾，以具體行動確保我國平等參與今年在中國舉行的所有APEC會議與活動；任何企圖矮化或排除台灣平等尊嚴參與的政治操作，我國絕不接受，也將聯合理念相近夥伴堅決反制。