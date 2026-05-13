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外交部要求大陸善盡APEC主辦責任 確保台灣平等參與

中央社／ 台北13日電
圖為2026年APEC第一次資深官員會議，台灣官員出席。（新華社）
圖為2026年APEC第一次資深官員會議，台灣官員出席。（新華社）

中國為2026年APEC經濟領袖會議與系列會議主辦方，中國國台辦今天稱，按「一個中國」原則處理台灣參會事宜。外交部表示，嚴厲譴責並駁斥中國國台辦謬誤說法，再度嚴正要求中國善盡主辦經濟體責任，遵守APEC所有會員平等參與的核心原則。

外交部下午發布新聞稿指出，台灣是「亞太經濟合作」（APEC）的正式會員，自1991年加入至今即與其他會員同享平等尊嚴參與的權利，中國無視APEC相關規範及長期以來建立的良好實踐，並違背其2024年為爭取主辦權所做出的承諾，惡意打壓台灣的參與地位，不僅破壞APEC和諧，更凸顯其霸道的威權本質，外交部再次嚴厲譴責，並表達最強烈的抗議與不滿。

外交部強調，台灣於1991年簽署的入會備忘錄中，並無「一個中國原則」的文字，並且敘明台灣與其他APEC成員在平等基礎上參與各項會議及活動，至於中國所簽署的入會備忘錄中，APEC也僅表示注及（taking note of）中方所謂「一個中國原則」及主權國家與地區經濟體應有所區別的立場，並未同意或接受。

外交部說明，在台灣與理念相近國家的共同要求下，中國2024年以書面明確保證，將確保各經濟體與會人員人身安全，以及順利進出中國參與會議，2024年及去年的雙部長會議聯合聲明，包括中國在內的所有會員也一致支持納入「所有經濟體均應平等參與包括領袖會議在內的各項APEC會議」的文字。

外交部指出，中國作為2026年的主辦經濟體，有責任也有義務履行其所作的承諾，並遵守所有會員以共識做成的決定。

外交部重申，二戰結束後，具有國際法效力的「舊金山和約」取代「開羅宣言」及「波茲坦公告」等政治聲明，舊金山和約並未將台灣交給中華人民共和國，中華人民共和國也從未統治過台灣，所以台灣絕對不是中華人民共和國的一部分。

外交部說明，台灣自1980年代中期開始，由下而上推動政治自由化與民主化的轉型，並在1996年完成首次總統直選，至此中華民國政府的中央行政、立法代表皆由台灣人民選出，從此成為有效統治，並係對外代表台灣的唯一合法政府，也確立中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬的現狀，已是客觀的事實。

外交部提到，台灣歷經2000年、2008年及2016年3次政黨輪替，持續鞏固台灣的民主體制與主體意識，也反映出台灣人民對於追求自由與民主的堅定信念與意志，只有在台灣的民選政府才能夠在包括APEC在內的多邊場域及機制代表台灣2300萬人，中國無權干預及置喙。

外交部再度嚴正要求中國善盡主辦經濟體的責任，遵守APEC所有會員平等參與的核心原則，確實依據APEC相關指引、規範、實踐及其所做承諾，以具體行動確保台灣平等參與今年在中國舉行的所有APEC會議與活動，任何企圖矮化或排除台灣平等尊嚴參與的政治操作，台灣絕不接受，也將聯合理念相近夥伴堅決反制。

外交部 APEC 國台辦

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