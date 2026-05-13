執政傲慢？三班護病比到淡江大橋...蔣萬安：政策不是政府籌碼

三班護病比入法先前被質疑跳票，衛福部長石崇良遭質疑兩度失言；淡江大橋昨通車，重機網紅「火花羅」拍影片質疑安全，公路局也一早發新聞稿點名「勿再造謠」，北市長蔣萬安今被問及，是否覺得這都是執政傲慢？蔣說，不管照顧醫護權益，或地方重要公共建設，都是政府的政策，不是政府的籌碼。

三班護病比入法遭質疑跳票，衛福部長石崇良前一天說「怕跳票就再投給賴總統」遭質疑失言，昨賴總統宣布分階段實施，石再稱「相信這樣結果，大家一定會把票再投給賴總統！」還有重機網紅質疑淡江大橋通車急就章、點出機車道設計瑕疵卻遭公路局點名指造謠。

蔣萬安今天下午視察溪山里高地供水工程受訪說，政府對於不管照顧醫護人員的權益，或者是地方重要的公共建設，其實是政府的政策，不是政府的籌碼。