賴總統再度缺席立院彈劾審查會 黃國昌嗆藐視憲法、逃避民意

立法院去年否決財政收支劃分法覆議案，在野黨立委對賴清德總統啟動彈劾案程序，立法院全院委員會今天舉行第二次審查會。民眾黨主席黃國昌表示，賴總統缺席立法院彈劾審查會，此舉是藐視憲法且逃避民意，只敢躲在暗處聯合行政部門踐踏憲政、執行德意志。

民眾黨今天舉行中央委員會，黃國昌在會中表示，賴總統沒有勇氣親自面對國會監督與人民質疑，過去從推動大惡罷、無視核三延役公投結果，再到三班護病比正式入法，衛福部長石崇良輕浮說出「怕跳票就繼續投他」，都證明賴政府無能且無視憲政程序。

黃國昌也說，人民選總統不是選皇帝，立委更不是總統府的小弟，如果賴總統繼續把自己當作能夠凌駕國會、凌駕憲法的太上皇，對於憲政責任視若無睹、選擇性守法，持續重傷台灣的民主法治，終究會被民意教訓，更必須為其傲慢自大向全民道歉。

針對三班護病比正式入法，黃國昌表示，感謝民眾黨立法院黨團的堅持與努力，終於讓護理師苦等多年的「三班護病比」入法，接下來還有多項重要法案要持續推進，期勉民眾黨立委繼續發揮戰力與執行力，逐一兌現民眾黨過去對選民的承諾。

黃國昌也批評，三班護病比「兩年入法」是賴總統的公開承諾，然而衛福部擺爛兩年毫無作為，法案三讀過後還擴權宣布延後實施，眼見基層護理人員怒火中燒，賴總統才匆匆改口「明年520分階段實施」，這種配合選舉開支票的政治話術，根本就是在綁架選票、愚弄護理界。

黃國昌說，民眾黨不接受行政部門自行決定法律是否執行，未來將堅守立場、敦促三讀法案施行，絕不讓護理人員成為民進黨政策跳票的犧牲品。