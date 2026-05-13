陸再提「台灣是中國一部分」 外交部重申中華民國台灣主權獨立

外交部今天指出，中國外交部昨天發布中國與塔吉克聯合聲明和友好條約，相關內容不實貶抑台灣主權，外交部針對中國持續透過與他國互動場合，大肆散布「台灣是中國不可分割的一部分」等荒謬言論，予以嚴正駁斥與譴責，重申中華民國台灣是主權獨立的國家。

外交部下午發布新聞稿指出，中國外交部昨天發布「中華人民共和國和塔吉克斯坦共和國關於深化新時代全面戰略合作夥伴關係的聯合聲明」及「中華人民共和國和塔吉克斯坦共和國永久睦鄰友好合作條約」，相關內容不實貶抑台灣主權。

外交部表示，中華民國台灣是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是無法否認的客觀事實與台海現狀，任何意圖抹黑台灣主權地位的聲明論述，皆無法改變此一事實。

外交部再次呼籲國際社會，應嚴肅正視中國長期透過各種脅迫及利誘方式，損及他國主權決定的行徑，這不僅是對台灣的打壓，更是對全球民主體制與國際法治秩序的重大挑戰。

外交部重申，台灣將持續與所有理念相近的國家深化合作，堅守民主陣線，無論面對何種形式的經濟脅迫與外交霸凌，台灣都會堅守既有立場，積極與世界接軌，展現國家韌性。