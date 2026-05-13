川習會明登場 黃國昌：敦請川普恪守對台六項保證

美國總統川普啟程訪問中國，川習會明天將在中國北京登場。民眾黨主席黃國昌今天表示，此刻全球地緣政治劇烈變動，台美作為彼此重要的民主盟友，敦請美國總統川普恪守對台六項保證，台美將持續深化戰略夥伴連結，共同守護印太區域的和平穩定與民主價值。

民眾黨今天舉行中央委員會，核定選舉決策委員會通過的2026年直轄市及縣市議員新一波提名名單，提名台南市中西區北區江明宗、台南市南區安平區蕭漍華，會中同時通過台南市鄉鎮市民代表及村里長名單，正式提名華平里里長吳森源。

黃國昌說明，作為一個有制度的政黨，民眾黨所有提名與選舉布局，都是依照公開透明的「民眾黨公職人員選舉提名辦法」辦理，歡迎有意投入選舉的同志依照規定表達參選意願，地方黨部、中央黨部與選決會將會進行完整評估，推出最適合的人選守住地方、回應人民期待。

「一名成熟的政治人物，不論選舉結果是否符合自己期待，都會尊重制度、尊重結果，這是對支持者負責最基本的態度」，黃國昌表示，民眾黨會持續依照制度完成各縣市評估與提名作業、推出優秀人才，並且以具體行動實際為地方帶來進步。

針對川習會即將登場，黃國昌也責成民眾黨國際部與政策會密切關注發展。黃國昌指出，全球地緣政治劇烈變動，台美作為彼此重要的民主盟友，敦請川普恪守美對台六項保證，台美將持續深化戰略夥伴連結，共同守護印太區域的和平穩定與民主價值。