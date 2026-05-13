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【重磅快評】連親綠團體都不認同　賴總統還堅持徐錫祥代理檢察總長？

聯合報／ 主筆室
賴清德總統指派遭國會否決的徐錫祥代理檢察總長。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統指派遭國會否決的徐錫祥代理檢察總長。圖／聯合報系資料照片

民間司改會十二日晚上發布聲明指出，指定受否決者代理檢察總長，有高度適法性與民主憲政疑慮，呼籲賴清德總統收回成命。民間司改會向來被視為親綠的民間團體，昔日多位要角仍任職民進黨政府，連如此親綠的司改團體都無法接受賴總統指派遭國會否決的徐錫祥代理檢察總長，賴總統還不懸崖勒馬、盡速提名新人選嗎？

賴總統自三月十三日提名徐錫祥作為接替邢泰釗的檢察總長人選，就已引發不少非議，在國會審查時，徐錫祥本人資歷不足、政檢兩棲等疑慮都遭到檢視，其不敢對長官說不、怯於抗拒權勢的性格，盡顯無疑，因而遭到在野黨聯手封殺。

引發更大爭議的是賴總統執意指派遭國會否決的徐錫祥代理檢察總長，遭到各方質疑踐踏法治、藐視國會。如今，連民間司改會都發出聲明，對此代理人事案，期期以為不可，聲明中直指，總統指定遭立法院否決的人選代理檢察總長，已架空「國會同意權」的制度，甚至若遲不提名新人選，將對制度造成實質破壞。

民間司改會特別點出，總統若透過「指定代理」繞過國會審查，等同於在憲政體制上開了一個「後門」，讓總統能單方面決定檢察體系的領導者，縱使此一人選已明確遭國會否決。引發質疑的是，全台灣有如此多的資深檢察官，總統是否無法尋覓合適者代理檢察總長？為何需要引發極大爭議，偏偏指定被否決者代理？一位被民意機關明確否決的人選，仍令其強行代理，將背負著「政治安插」的負面標籤。

聲明中也指出，賴總統指定甫經國會否決的檢察官代理，恐有創造刻意規避國會人事同意權惡例之虞，存有高度欠缺民主正當性的疑慮。

剛慶祝成立30周年的民間司改會，多位要角都在蔡政府與賴政府出任官職，包括當今國防部長顧立雄、黨產會主委林峯正、監委高涌誠、文化部次長王時思等多位官員，都曾擔任過民間司改會董事長、執行長；蔡政府任內曾擔任行政院發言人的前政務委員羅秉成，也是民間司改會發起人之一，當年發起成立民間司改會的關鍵人物、司改會前董事長陳傳岳，更是包括賴清德總統在內、曾為民進黨多位總統候選人籌組全國律師後援會的要角，因此，民間司改會長期以來被視為是親綠營的民間團體。

如此親綠營的司改團體，都無法認同賴總統指派遭國會否決的徐錫祥代理檢察總長，更直指這種作法恐創憲政惡例且損害檢查公信，呼籲賴總統收回成命。

面對盟友的諍言，賴總統還要堅持紊亂體制、毀憲亂政？

邢泰釗 徐錫祥 賴清德

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