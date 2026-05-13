快訊

買股票也算？三生肖下半年偏財運爆棚...直覺超準、貴人一直來

Sony Xperia 1 VIII旗艦登場！最貴漲近6千…還會「滾動式調整」定價嗎？官方回應了

不忍了！遭爆被籃籃當成工具人 胡瓜回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭麗文訪美遭爆要求僑胞落地招待 國民黨：黨部有編預算

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文。(本報資料照片)
國民黨主席鄭麗文。(本報資料照片)

國民黨主席鄭麗文6月將訪美，卻被爆出黨中央要求僑胞「落地招待」負擔食宿費用，引發僑界抱怨。國民黨文傳會主委尹乃菁澄清，黨部有編列相關出訪預算，食宿交通完全由黨部負責；可能是與僑團溝通時，語義上面有些誤解造成的落差。

自由時報報導指出，有僑胞指鄭麗文訪美期間，黨中央要求他們落地招待食宿；且黨員僑胞舉辦大型僑宴，不只歡迎中華民國的僑胞參加，也歡迎「中國僑胞」參加。

尹乃菁今受訪指出，海外部在與僑團召開視訊會議時，有熱心僑胞主動詢問，是否需要提供飯店推薦或接送車輛，由於僑界深知黨部經費「不是這麼充裕」，對於這類協助建議，黨中央僅表達感謝。此次訪美，黨部有編預算，食宿交通完全不需要僑團、僑胞提供協助。

對於此次行程是否也歡迎中國僑胞一起參與，尹乃菁說，應該不是這樣的安排，大陸方面有大陸的僑團、僑社組織，如有個別大陸民眾僑團和在地的僑團有一些聯繫，以個人的身分來參加，處理上都有一些彈性。

尹乃菁說，這是中國國民黨主席到美國訪問，在當地聯繫的僑團很多，國民黨在美國歷史中，不管是在地的、新生一代，或是老僑社，關係都很密切，當然還是會以台灣的僑團、僑社為主。

傳出鄭麗文此次訪美團達14人，比照總統大選規格，尹乃菁說，目前行程仍在動態調整中，隨行黨職人員是基於訪問實際需要進行配置，每一位黨主席訪美都有特定的需求與規格，不需過度解讀。

至於訪美行，是否會比照向民主基金會申請補助，尹乃菁說，這部分她不是很清楚；國際部若有提出申請，也是合乎相關規定的。

鄭麗文 尹乃菁 國民黨

延伸閱讀

訪美2周 鄭麗文：向美傳達和平信心

川習會將登場 鄭麗文：盼美中共同為區域和平繁榮正面貢獻

韓國瑜率國會訪團抵巴黎 僑宴致詞：眼中沒有藍綠白、心中只有台灣情

鄭麗文：若川普在川習會表達「反對台獨」合乎國民黨立場

相關新聞

鄭麗文訪美遭爆要求僑胞落地招待 國民黨：黨部有編預算

國民黨主席鄭麗文6月將訪美，卻被爆出黨中央要求僑胞「落地招待」負擔食宿費用，引發僑界抱怨。國民黨文傳會主委尹乃菁澄清，黨部有編列相關出訪預算，食宿交通完全由黨部負責；可能是與僑團溝通時，語義上面有些誤解造成的落差。

【重磅快評】連親綠團體都不認同　賴總統還堅持徐錫祥代理檢察總長？

民間司改會十二日晚上發布聲明指出，指定受否決者代理檢察總長，有高度適法性與民主憲政疑慮，呼籲賴清德總統收回成命。民間司改會向來被視為親綠的民間團體，昔日多位要角仍任職民進黨政府，連如此親綠的司改團體都無法接受賴總統指派遭國會否決的徐錫祥代理檢察總長，賴總統還不懸崖勒馬、盡速提名新人選嗎？

川習會明登場 黃國昌：敦請川普恪守對台六項保證

美國總統川普啟程訪問中國，川習會明天將在中國北京登場。民眾黨主席黃國昌今天表示，此刻全球地緣政治劇烈變動，台美作為彼此重要的民主盟友，敦請美國總統川普恪守對台六項保證，台美將持續深化戰略夥伴連結，共同守護印太區域的和平穩定與民主價值。

辛辛那提大學拜會高虹安送暖交流 議員分析：若論文有瑕疵早就迴避

新竹市長高虹安美國辛辛那提大學博士論文案遭智財法院發回北院更審。不過美國辛辛那提大學昨至竹市府拜會。新竹市議員李國璋分析，辛辛那提早在先前就已明確回覆，高市長論文完全無抄襲問題，若論文真有瑕疵，校方必然會選擇迴避，而非與其公開交流。

民進黨：鄭麗文和中共之間 到底有什麼「共同基礎」？

國民黨主席鄭麗文日前接受CNN專訪表示，她和中國國家主席習近平有共同語言，並指出兩岸必須找到共同基礎。民進黨發言人吳崢今天質疑，鄭麗文和習近平之間，到底是哪一種「共同語言」？想追求什麼「共同基礎」？

鄭麗文：若川普在川習會表達「反對台獨」合乎國民黨立場

國民黨主席鄭麗文近日接受日本「讀賣電視台」專訪，被問及若美國總統川普在川習會中表達「反對台獨」立場時，鄭麗文表示，「如果川普表達了，重申一個中國政策以及反對台獨的立場，這完全合乎國民黨的立場。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。