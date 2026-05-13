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鄭麗文訪美遭爆要求僑胞落地招待 國民黨：黨部有編預算
國民黨主席鄭麗文6月將訪美，卻被爆出黨中央要求僑胞「落地招待」負擔食宿費用，引發僑界抱怨。國民黨文傳會主委尹乃菁澄清，黨部有編列相關出訪預算，食宿交通完全由黨部負責；可能是與僑團溝通時，語義上面有些誤解造成的落差。
自由時報報導指出，有僑胞指鄭麗文訪美期間，黨中央要求他們落地招待食宿；且黨員僑胞舉辦大型僑宴，不只歡迎中華民國的僑胞參加，也歡迎「中國僑胞」參加。
尹乃菁今受訪指出，海外部在與僑團召開視訊會議時，有熱心僑胞主動詢問，是否需要提供飯店推薦或接送車輛，由於僑界深知黨部經費「不是這麼充裕」，對於這類協助建議，黨中央僅表達感謝。此次訪美，黨部有編預算，食宿交通完全不需要僑團、僑胞提供協助。
對於此次行程是否也歡迎中國僑胞一起參與，尹乃菁說，應該不是這樣的安排，大陸方面有大陸的僑團、僑社組織，如有個別大陸民眾僑團和在地的僑團有一些聯繫，以個人的身分來參加，處理上都有一些彈性。
尹乃菁說，這是中國國民黨主席到美國訪問，在當地聯繫的僑團很多，國民黨在美國歷史中，不管是在地的、新生一代，或是老僑社，關係都很密切，當然還是會以台灣的僑團、僑社為主。
傳出鄭麗文此次訪美團達14人，比照總統大選規格，尹乃菁說，目前行程仍在動態調整中，隨行黨職人員是基於訪問實際需要進行配置，每一位黨主席訪美都有特定的需求與規格，不需過度解讀。
至於訪美行，是否會比照向民主基金會申請補助，尹乃菁說，這部分她不是很清楚；國際部若有提出申請，也是合乎相關規定的。
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