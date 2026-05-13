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辛辛那提大學拜會高虹安送暖交流 議員分析：若論文有瑕疵早就迴避

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導
新竹市長高虹安安排訪團品嘗南寮在地新鮮海產與特色海鮮料理，並致贈竹市吉祥物皮卡娃娃。圖／新竹市政府提供
新竹市長高虹安安排訪團品嘗南寮在地新鮮海產與特色海鮮料理，並致贈竹市吉祥物皮卡娃娃。圖／新竹市政府提供

新竹市長高虹安美國辛辛那提大學博士論文案遭智財法院發回北院更審。不過美國辛辛那提大學昨至竹市府拜會。新竹市議員李國璋分析，辛辛那提早在先前就已明確回覆，高市長論文完全無抄襲問題，若論文真有瑕疵，校方必然會選擇迴避，而非與其公開交流。

美國辛辛那提大學訪問團昨親赴新竹市政府正式拜會，市長高虹安率領各局處首長盛情接待，辛辛那提大學代理教務長John Weidner 亦代表校方特別致贈跨海祝福。

John Weidner表示，非常高興和辛辛那提大學校友高市長見面交流，讓他感到格外親切與振奮；國際事務副教務長Raj Mehta也提到，看見高市長將過去在辛辛那提大學所累積的專業訓練、國際視野與科技治理思維，實際運用在城市治理與市政推動上，是身為母校師長最欣慰的事情之一，也展現辛辛那提大學在培育人才對社會與城市發展所帶來的正面影響。

John Weidner代理教務長指出，新竹市作為台灣重要的科技城市，在先進製造、科技產業及創新研發領域擁有深厚基礎，與辛辛那提大學長期重視的產學合作及技術應用方向高度契合。他期待未來能與台灣及新竹市在科技產業、人才交流、學術合作及技術研發等面向，建立更緊密的合作關係，深化台美友好夥伴關係。

新竹市長高虹安表示，市府推動的「城市數據整合與智慧治理平台（DAP）」結合資料、感測器、IoT與智慧分析工具，透過完整數據基礎架構掌握市民需求，提升公共服務效率，相關理念也與她在美國辛辛那提大學求學時接觸的研究與訓練密切相關。她強調，自己始終以母校為榮，並將所學實際運用於市政治理，日前也受邀出席校友晚宴，與校友交流城市發展及跨域合作議題。

李國璋指出，高虹安論文案早在選舉期間，校方就已多次明確回覆論文完全符合規範、並無抄襲問題，若論文真的存在抄襲或造假，辛辛那提大學即便來到新竹也絕對會選擇迴避，而非大方入府與其公開交流。

美國辛辛那提大學訪問團昨親赴新竹市政府正式拜會，新竹市長高虹安率領各局處首長盛情接待。圖／新竹市政府提供
美國辛辛那提大學訪問團昨親赴新竹市政府正式拜會，新竹市長高虹安率領各局處首長盛情接待。圖／新竹市政府提供

新竹市長高虹安表示，市府推動的「城市數據整合與智慧治理平台（DAP）」結合資料、感測器、IoT與智慧分析工具，透過完整數據基礎架構掌握市民需求，提升公共服務效率，相關理念也與她在美國辛辛那提大學求學時接觸的研究與訓練密切相關。圖／新竹市政府提供
新竹市長高虹安表示，市府推動的「城市數據整合與智慧治理平台（DAP）」結合資料、感測器、IoT與智慧分析工具，透過完整數據基礎架構掌握市民需求，提升公共服務效率，相關理念也與她在美國辛辛那提大學求學時接觸的研究與訓練密切相關。圖／新竹市政府提供

新竹市長高虹安安排訪團品嘗南寮在地新鮮海產與特色海鮮料理，並致贈竹市吉祥物皮卡娃娃。圖／新竹市政府提供
新竹市長高虹安安排訪團品嘗南寮在地新鮮海產與特色海鮮料理，並致贈竹市吉祥物皮卡娃娃。圖／新竹市政府提供

訪團參訪玻璃工藝館，由春池玻璃副總經理吳庭安（右一）接待。圖／新竹市政府提供
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高虹安 新竹 北院

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