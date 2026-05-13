民進黨：鄭麗文和中共之間 到底有什麼「共同基礎」？

國民黨主席鄭麗文日前接受CNN專訪表示，她和中國國家主席習近平有共同語言，並指出兩岸必須找到共同基礎。民進黨發言人吳崢今天質疑，鄭麗文和習近平之間，到底是哪一種「共同語言」？想追求什麼「共同基礎」？

吳崢指出，鄭麗文口中的「共同基礎」到底是什麼？是這半年來，不斷阻擋國防特別預算條例 、拖延軍購、還大砍4700億元國防支出？還是當賴總統要出訪友邦、爭取國際支持時，無視中共打壓，反而跟著唱衰台灣外交？又或者是配合中共的論述框架，想要接受所謂的「一國兩制」？

民進黨官方臉書也發文表示，鄭麗文口中不斷重複的「九二共識」，其實早已被習近平明確定義為「一國兩制台灣方案」，企圖把香港模式套用在台灣。更不用提，中共對台灣的軍事威脅，也只有增加，沒有減少。

中共對台獨的定義，包含認為中華民國是主權獨立國家、主張台灣前途由2300萬人決定，甚至只要反對中共併吞台灣，在中共眼中都可能被視為台獨；換句話說，中共鎖定的，就是整個台灣社會。

吳崢呼籲，請鄭麗文停止這種引狼入室的行徑，別再把國民黨的藍色降格為中共的小粉紅，更不要為了個人政治紅利，淪為中共併吞台灣的在地協力者。