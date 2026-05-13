綠營批江啟臣心虛閃躲國防表決 周永鴻：「選擇性中立」

針對國民黨民代指立法院副院長江啟臣在國防特別條例表決中，是「謹守職權行使法」，民進黨台中市議會黨團總召周永鴻今日再度重砲回擊，痛批江啟臣的「議事中立」，根本是看情況使用的遮羞布；江啟臣上午在立法院主持院會，對此於綠營批評，表示「謹守中立」不便回應。

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻細數江啟臣過去兩度投票配合藍營的紀錄，質疑江這次在攸關國防與台中產業命脈的表決中缺席，完全是為了規避責任的心虛閃躲；他並指出，江身為立院副院長，過去在國民黨需要票數時從未缺席。

周永鴻質疑，「既然過去都能站在黨派立場投票，為何現在突然變中立？」他列舉，江在113年4月民進黨團針對國民黨版年改案提出復議時，江啟臣親自投下反對票；同年6月行政院針對國會職權行使法提出覆議，江啟臣再度進場配合藍白否決覆議案，且該法事後多項條文已被憲法法庭判決違憲。

周永鴻批評，江啟臣很清楚藍白聯手將行政院版1.25兆預算大砍至7800億的後果。這被砍掉的4700億預算，涵蓋了無人機計畫、台美共同研發、AI戰術網路及軍備產線擴建等關鍵項目，將直接衝擊台中正在成形的無人機產業鏈。

周強調，江啟臣是因為心知肚明這一刀砍下去，會傷害國家安全與台中產業，才選擇缺席表決，以規避日後追究，畢竟，國防特別條例原先就有挹注台中無人機產業的預算，卻被藍白聯手砍掉，藍營議員現在反過來怪罪民進黨，邏輯極度荒謬，完全是轉移焦點；認為江啟臣是在黨派利益與國防產業安全之間，採取「包牌做法」，對黨配合砍預算，對市民則假裝沒立場，這種「選擇性中立」台中市民都看在眼裡。

台中市藍營議員對此紛紛在社群平台發文反嗆民進黨，直指綠營為了強推高達數千億元的龐大軍購與無人機特別預算，竟公然踐踏法治底線，強迫應維持議事中立的江啟臣進場配合黨意投票。反批綠營長期將國家重大產業資源排除在台中之外，平日「重南輕中」邊緣化台中，到了選舉才急忙作秀，簡直令人看不下去。