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強力宣示反偷拍 蔣萬安祭6點強力措施：明向卓揆表達中央地方一起合作

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安。記者林伯東／攝影
台北市長蔣萬安。記者林伯東／攝影

近期接連爆發醫美診所被控偷裝針孔案。北市長蔣萬安今在臉書強力宣示，「面對偷拍犯罪，市府堅定守護市民隱私與安全，追究到底、堅持改革。」並且祭出六點措施，包括源頭防堵，去年6月已發函行政院針對隱藏式針孔設備做全國性立法採實名制購買；還有消費爭議專案小組、公布業者反針孔結果等。

蔣萬安說，他已經請副市長張溫德明天代表他出席行政院會時，向行政院長卓榮泰分享北市的具體建議和方案，希望中央地方一起合作，守護民眾的隱私安全。

蔣萬安今天在臉書表示，針對近期爆出愛爾麗、光澤等知名連鎖醫美診所出現疑似系統性針孔偷拍的惡劣事件，他再次強調，台北市絕不容許任何針孔偷拍、侵害隱私的不法行為。市民的安全與隱私，沒有任何妥協空間。

蔣說，除了原本的反針孔機制，上周五開始衛生局、警察局、體育局、商業處、社會局、勞動局等相關單位，已經針對北市醫美診所、三溫暖、體育場館進行擴大聯合稽查。除了擴大稽查，蔣也進一步要求各局處，推動以下五項措施。

第一，源頭防堵，目前隱藏式針孔攝影機全國市面上都可買到、難以防堵有心人遂行偷拍的行為。為了保障市民朋友的權益，市府去年6月曾發函建請行政院針對隱藏式針孔攝影設備做全國性的立法，改採實名制購買。面對系統性的針孔偷拍犯罪猖獗，有必要從源頭管控，因此我們將再次建請中央，重新審慎研議。

第二，堅定保護市民隱私。北市府的主張非常明確，只要民眾沒有事先同意被拍，就是違法！所有的規範都應符合「個人資料保護法」第8條的應告知事項。因此，他已經要求衛生局及法務局儘速提出給中央主管機關的具體建議，從兩個途徑著手修訂相關規範。

包括 針對美容消費於相關的「定型化契約應記載事項」中，增訂錄音錄影之規範；針對醫療行為於「醫療同意書」格式中，強制增列影音紀錄的同意條款；所有的錄音錄影行為，都必須在同意書或契約中白紙黑字載明「蒐集的目的」、「資料使用的範圍與對象」以及「檔案保存/銷毀的方式」，確保民眾有充分的知情權與同意權。

第三，北市府也組消費爭議處理專案小組，法務局消保官即刻成立專案小組、協助提出團體訴訟，主動協助退費及損害賠償相關事宜；第四，擴大稽查量能，提高現場稽查頻率，為更進一步提升現場稽查頻率，我要求警察局主責跨局處對反針孔偵查設備的定期訓練，擴大稽查量能、提升稽查成效。

第五，北市府也會公布業者反針孔自主偵測及審核執行結果，他要求各相關局處，針對高度隱私期待的行業，對於沒有定期回報反針孔自檢的業者，向社會大眾公告，讓民眾安心；第六，提供被害人心理諮商與法律諮詢服務，社會局、衛生局、法務局將提供心理諮商及法律諮詢等相關服務。也提醒市民朋友，有任何相關需求可撥打性騷擾防治專線: 2391-1067 ，會全力提供協助。

蔣說，面對偷拍犯罪，北市會堅定守護市民隱私與安全，追究到底、堅持改革。

蔣萬安 偷拍 卓榮泰

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