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時間軸／大罷免、朝野僵局...賴政府執政10大爭議與衝突
國會改革法案衝突、兩岸敵對勢力說、大罷免32比0執政大挫敗......，自2024年5月20日賴清德總統就職以來，由於國會呈現「朝小野大」局面，朝野衝突頻率與憲政危機的密度均創下近年新高。聯合新聞網依照時間順序，整理出執政至今的十大主要爭議與衝突事件。
2024/05 國會改革法案衝突（青鳥行動）
•藍白聯手推動國會改革法案
•立法院爆發激烈肢體衝突
•大批民眾發起「青鳥行動」包圍立院
2024/06 覆議案遭藍白否決 府院全面對抗
•行政院對國會改革法提出覆議
•藍白以國會席次優勢否決
•府院與立院全面對撞
2024/07 憲法法庭攻防 國會擴權是否違憲
•民進黨聲請釋憲，國會調查權是否過大、侵害行政權與人民權利
•藍白指民進黨輸不起，不尊重民意
2024/08 中央總預算與財劃法衝突
•在野黨強調監督浮編預算，大幅刪減數位部、國防、前瞻建設、媒體宣傳費預算
•執政黨批在野癱瘓政府
2024/09 大法官人事同意權卡關
•在野黨批大法官、NCC、監察院相關人事酬庸
•執政黨指在野惡意杯葛
2025/03 兩岸「敵對勢力」說 台海緊張升高
•賴清德總統召開國安高層會議，明確將中國大陸定義為「境外敵對勢力」
•中國強烈反彈、台海局勢升溫
2025/08 大罷免32比0執政大挫敗
•公民團體發起罷免投票
•兩波共31名國民黨立委和新竹市長高虹安，全部不通過
•執政大挫敗，賴清德發表談話：反對聲音聽到了
編輯推薦
- 大罷免32:0完封 賴總統：調整施政順序、人事改組
- 聯合報社論／國政空轉一年，賴清德被民意的海嘯吞噬
2025年底 軍購預算、總預算朝野攻防
•行政院提出1.25兆國防特別條例草案
•在野質疑金額過高、是否只限對美軍購
•立院三讀軍人加薪和退休警消待遇預算
•行政院拒絕編列預算，在野黨杯葛總預算反制
2026/03 能源政策轉彎 評估重啟核二、核三廠
•台電虧損、電價調漲在野轟能源政策失敗
•總統賴清德宣布，因應AI時代與經濟發展，將評估重啟核二、核三廠
2025–2026 總統彈劾案與憲政爭議
•在野黨轟執政黨對國會法案「不公布、不副署、不執行」
•2026年5月19日立院投票表決
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