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時間軸／大罷免、朝野僵局...賴政府執政10大爭議與衝突

聯合報新聞部／ 編輯整理
賴清德總統執政以來，爭議與衝突不斷。圖／聯合報系資料照
賴清德總統執政以來，爭議與衝突不斷。圖／聯合報系資料照

國會改革法案衝突、兩岸敵對勢力說、大罷免32比0執政大挫敗......，自2024年5月20日賴清德總統就職以來，由於國會呈現「朝小野大」局面，朝野衝突頻率與憲政危機的密度均創下近年新高。聯合新聞網依照時間順序，整理出執政至今的十大主要爭議與衝突事件。

2024/05 國會改革法案衝突（青鳥行動）

•藍白聯手推動國會改革法案
•立法院爆發激烈肢體衝突
•大批民眾發起「青鳥行動」包圍立院

「青鳥行動」反國會擴權團體在立法院外舉辦活動。圖／聯合報系資料照片
「青鳥行動」反國會擴權團體在立法院外舉辦活動。圖／聯合報系資料照片

2024/06 覆議案遭藍白否決 府院全面對抗

•行政院對國會改革法提出覆議
•藍白以國會席次優勢否決
•府院與立院全面對撞

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2024/07 憲法法庭攻防 國會擴權是否違憲

•民進黨聲請釋憲，國會調查權是否過大、侵害行政權與人民權利
•藍白指民進黨輸不起，不尊重民意

2024/08 中央總預算與財劃法衝突

•在野黨強調監督浮編預算，大幅刪減數位部、國防、前瞻建設、媒體宣傳費預算
執政黨批在野癱瘓政府

立法院進行大法官人事同意權投票，藍白聯手全投不同意票，7位被提名人均未通過同意票門檻。圖／聯合報系資料照片
立法院進行大法官人事同意權投票，藍白聯手全投不同意票，7位被提名人均未通過同意票門檻。圖／聯合報系資料照片

2024/09 大法官人事同意權卡關

•在野黨批大法官、NCC、監察院相關人事酬庸
•執政黨指在野惡意杯葛

2025/03 兩岸「敵對勢力」說 台海緊張升高

•賴清德總統召開國安高層會議，明確將中國大陸定義為「境外敵對勢力」
•中國強烈反彈、台海局勢升溫

大罷免遭32比0完封，執政大挫敗。圖／聯合報系資料照片
大罷免遭32比0完封，執政大挫敗。圖／聯合報系資料照片

2025/08 大罷免32比0執政大挫敗

•公民團體發起罷免投票
•兩波共31名國民黨立委和新竹市長高虹安，全部不通過
•執政大挫敗，賴清德發表談話：反對聲音聽到了

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2025年底 軍購預算、總預算朝野攻防

•行政院提出1.25兆國防特別條例草案
•在野質疑金額過高、是否只限對美軍購
•立院三讀軍人加薪和退休警消待遇預算
•行政院拒絕編列預算，在野黨杯葛總預算反制

2026/03 能源政策轉彎 評估重啟核二、核三廠

•台電虧損、電價調漲在野轟能源政策失敗
•總統賴清德宣布，因應AI時代與經濟發展，將評估重啟核二、核三廠

國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團提案彈劾賴清德總統，擺出賴清德合成照，影射賴清德是袁世凱。圖／聯合報系資料照片
國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團提案彈劾賴清德總統，擺出賴清德合成照，影射賴清德是袁世凱。圖／聯合報系資料照片

2025–2026 總統彈劾案與憲政爭議

•在野黨轟執政黨對國會法案「不公布、不副署、不執行」
•2026年5月19日立院投票表決

賴政府執政10大爭議與衝突。圖／聯合報系資料照片、AI協作
賴政府執政10大爭議與衝突。圖／聯合報系資料照片、AI協作

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賴清德 賴總統 朝野 執政黨 卓榮泰 軍購 國會改革

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賴蕭就職2周年／執政檢視…府院自誇 在野批進退失據

賴清德總統就職滿二周年，在野黨立委認為，賴政府正面臨內外交困、進退失據的政治局勢：對外，「川習會」甫落幕，美國總統川普稱如果台獨引起戰爭不會出兵，等同扎實打了賴總統一巴掌；對內，民進黨採取全面對抗路線，加上用司法追殺在野，試問朝野要如何和諧？

賴蕭就職2周年／資深立院人士：國防政策 未按立院政治現實調整

賴總統就任滿兩年，兩岸高度對峙，國防經費屢創新高，賴總統宣示國防支出要在二○三○年達到ＧＤＰ的百分之五，不過軍事專家認為難度真的很高。資深立院人士則質疑，賴政府推動國防政策的最大問題，是與在野黨的溝通，沒有根據立院政治現實的變化作出調整。

時間軸／大罷免、朝野僵局...賴政府執政10大爭議與衝突

自2024年5月20日賴清德總統就職以來，由於國會呈現「三黨不過半」的政局，朝野衝突頻率與憲政危機的密度均創下近年新高。聯合新聞網依照時間順序，整理出執政至今的十大主要爭議與衝突事件。

國造反無人機系統2次驗測0分 6月最後一搏決戰大疆機群

陸軍耗資9.8億元經費採購國內首批26套國造自製無人機反制系統，準備部署在金門、馬祖外島，要反制中國大陸無人機頻繁在防區凌空挑釁，陸軍特別採購10架大陸大疆DJI最新款的「Mavic4 PRO」商用無人機作為驗測假想敵，自不同角度同時實施蜂群進襲實施驗收。 國造系統因無法達到陸軍所要求6公里偵獲、4公里外成功干擾的要求，讓部分無人機穿過防線才被攔下，因此連續兩次驗收都遭打「零分」。雙方6月將在宜蘭大福兵試廠進行最後一次複驗「對決」，若再未達標準，陸軍就將解約，重新招標，國內新萌發的反無人機系統，恐將遭逢嚴重頓挫。

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從台股突破4萬點、AI產業帶動經濟成長，到共軍軍演與灰色襲擾常態化，民進黨賴清德政府執政2年，台灣同時站在經濟高峰與地緣政治壓力前線。國防預算創新高、競爭力集中特定產業，但朝野對抗、覆議與釋憲頻繁，人事懸缺、財政擴張與憲政僵局爭議也持續延燒；少子化、高房價與世代焦慮問題同樣未解。支持者認為政府在國際局勢動盪下穩住經濟與國安，反對者則質疑政治對立與治理失能同步惡化。《聯合報新聞部》整理了賴清德「執政2年全體檢」，帶您從國安、政治、經濟、財政與人口等5大面向，盤點賴政府的重要政策、爭議與執政下的數據變化。

中美關係進入新篇章 賴總統的台獨論還行得通？

執政滿2周年前夕，賴清德總統迎來川習會後、美中對台獨的強力控管，面對美中兩國關係的巨大變化，曾自稱是「務實台獨工作者」的賴總統、以及過去幾年大打抗中牌的民進黨政府如今顯得進退失據，面對美中共管台灣、甚至可能加大控管力度，如何應變與接球已成最大挑戰。

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