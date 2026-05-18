時間軸／大罷免、朝野僵局...賴政府執政10大爭議與衝突

陸軍耗資9.8億元經費採購國內首批26套國造自製無人機反制系統，準備部署在金門、馬祖外島，要反制中國大陸無人機頻繁在防區凌空挑釁，陸軍特別採購10架大陸大疆DJI最新款的「Mavic4 PRO」商用無人機作為驗測假想敵，自不同角度同時實施蜂群進襲實施驗收。 國造系統因無法達到陸軍所要求6公里偵獲、4公里外成功干擾的要求，讓部分無人機穿過防線才被攔下，因此連續兩次驗收都遭打「零分」。雙方6月將在宜蘭大福兵試廠進行最後一次複驗「對決」，若再未達標準，陸軍就將解約，重新招標，國內新萌發的反無人機系統，恐將遭逢嚴重頓挫。

2026-05-18 08:00