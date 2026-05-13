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鄭麗文：若川普在川習會表達「反對台獨」合乎國民黨立場
國民黨主席鄭麗文近日接受日本「讀賣新聞」專訪，被問及若美國總統川普在川習會中表達「反對台獨」立場時，鄭麗文表示，「如果川普表達了，重申一個中國政策以及反對台獨的立場，這完全合乎國民黨的立場。」
鄭麗文也說，至於川普會不會進一步強化他的立場，從不支持到反對台獨，「我們有待觀察」。
國民黨表示，此次日本讀賣新聞專訪，鄭麗文以中文回答的方式進行。談及當前兩岸關係，鄭指出，現在的兩岸關係急速惡化中，全世界都非常焦慮，也很擔心台海會爆發戰爭，所以如何避免戰爭，如何維繫和平，是當務之急。
針對記者詢問，中共中央總書記習近平推動兩岸統一的相關問題，鄭麗文指出，習近平也說，他了解兩岸分立「冰凍三尺非一日之寒」，但這並不是分裂的藉口，「而兩岸的歧異、任何的問題都可以商量，都可以對話，我們可以用最大的恆心跟耐心，事情一件一件做」。
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