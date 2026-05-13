列賴總統12罪狀 許宇甄：以民主之名行獨裁之事

立法院今天進行第二次對總統提出彈劾案審查會，國民黨立委許宇甄於會中指出賴清德總統十二大罪狀，批評賴就職以來以民主之名、行獨裁之事，將國家的行政權無限擴張，徹底閹割了國會的監督，視法律如無物，這是毀憲亂政。

許宇甄指出，賴總統十二大罪狀包括：一、行政院長不副署法律，實質否決國會立法權。憲法第37條明定，總統公布法律經行政院長副署，這是責任政治的根基，然而賴總統竟支持卓內閣針對已通過的財劃法、國軍老舊眷改條例、衛廣法、不當黨產條例及立法院組織法行使不副署，造成法律無法公布。這不是捍衛憲政，而是利用程序攔截法律，將行政院長變成了總統的法案守門員，徹底破壞了權力分立。

許宇甄表示，二、拒絕編列法定義務的預算，踐踏依法行政。無論是軍人加薪還是警消退休金預算，行政院竟在立法院三讀通過、總統公佈法律後，以財政考量為由拒絕編列。行政院一邊拿納稅人的錢自肥，一邊對法律權益賴帳，一個帶頭違法的政府有什麼資格治理國家？三、發動大罷免運動。賴總統身為國家元首，不思社會團結反而發動全世界絕無僅有的大罷免， 這場耗費社會資源的鬥爭，最終在31位在野黨立委罷免全數被民意封殺後宣告失敗，這正是人民對賴總統投下的不信任票。

許宇甄說，四、司法淪為政治打壓工具。社會對於司法成為政治工具的質疑聲不斷，檢調偵查案件呈現選擇性執法，已經形成寒蟬效益，在野黨政治人物、民意代表屢屢遭到約談、搜索、羈押禁見，程序強度跟速度都明顯的比民進黨的高；反觀民進黨涉及有關總統府、外交部、中央黨部的共諜案，能看到的只是辦藍不辦綠。

五、能源轉型失敗，造成能源安全破口。許宇甄表示，賴總統近期拋出核二、核三重啟計劃，正是對過去錯誤的能源政策認罪，因為執政黨長期死守非核家園神主牌，導致台灣面臨AI發展的巨大供電缺口。賴政府將發電比五成以上壓在天然氣上，而台灣的天然氣安全存量竟然只有11天，一旦國際局勢動蕩或台海遭封鎖，台灣將立即陷入黑暗。

許宇甄接著指出，六、開放外國農產品零關稅進口。台美貿易協定自二月簽署以來，賴政府開放美國花生免關稅進口，衝擊雲林等農業重鎮產業鏈。農民憂心進口產品透過加工實質轉型來洗產地，賴總統卻只會說進口花生的香氣不敵台灣；民眾憂心放寬進口檢疫標準會讓發芽的馬鈴薯進入市場，賴總統先推給對岸的陰謀，又說能逐顆檢查，不顧台灣人民食安及農民的生計。

許宇甄說，七、以「祖國論」與「新黨國論」激化台海危機，賴總統為了個人政治野心，不惜將全台灣人民推向戰火邊緣。八、繞路外交成為新常態，總統走不出家門。 賴總統在出訪史瓦帝尼時，因為多個國家取消飛航許可，被迫採取ATA（祕密抵達後宣布）模式，甚至躲在友邦專機裡潛行，這種讓國格蒙塵的出訪，顯示出台灣在國際空域的通行權已陷入慘烈狀況。

許宇甄表示，九、媒宣費暴增，豢養網軍。115年中央總預算中媒宣費就高達13.8億，較往年暴增了9.4億，這將近14億的錢是要拿來幫賴總統洗民調，還是要拿來在網絡上霸凌反對者？十、綠色權貴分贓能源利益。賴總統口中的綠電極大化，成了特定售電業者的股市提款機；綠能開發案涉及土地霸佔與官商勾結，代價卻是台電的巨額虧損與不斷調漲的電價，這種以環保為名的利益輸送，正是毀台的現行犯。

許宇甄說，十一、大法官人選遇缺不補，公然藐視國會。賴總統針對大法官的缺額不思如何跟國會溝通、提出符合社會中立共識的人選，反而任由席次空缺，讓殘缺的憲法法庭在違法基礎上強行做出政治判決。十二、濫用憲法法庭，癱瘓國會監督。針對國會改革的法案，賴政府動輒以違憲為名申請釋憲，當大法官多數由賴總統提名，憲法法庭已淪為行政權的御用看守所，將國會的調查權、聽證權閹割殆盡。當立法權無法監督行政權，權力絕對腐化，這正是賴總統走向獨裁的最後一塊拼圖。