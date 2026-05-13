淡江大橋通車未邀新北 朱立倫：國家重大建設完成 不是切割與遺忘

淡江大橋正式通車，國民黨前主席朱立倫細數這項重大建設歷程，並指出，看到此次中央通車典禮安排中，未能充分展現新北市政府長年參與的重要角色，確實令人感到遺憾。國家重大建設的完成，最重要的是團結與感謝，不是切割與遺忘。

朱立倫指出，看到這座串聯淡水與八里的重要建設逐漸成形，心中充滿感謝，也充滿感慨。一項重大交通建設，從規畫、核定、環評、施工到完工，往往需要十多年、甚至數十年的時間，更需要中央與地方跨越公私部門、跨世代共同努力，才能一步一步走到今天。

朱立倫說，2010年他在行政院擔任副院長時，行政院正式核定淡江大橋計畫；當時，李四川仍在台北縣政府擔任副縣長，他們共同見證這項重大建設重新啟動的重要時刻。2013年，在各界仍有許多不同聲音與環評挑戰之下，中央完成淡江大橋環評審查，讓工程得以往前推進。這一路走來，並不容易。

朱立倫說，2014年，他擔任新北市長期間，淡江大橋正式動工。時任副市長侯友宜與李四川一起投入大量心力，中央地方密切合作，全力推動工程進度，希望早日解決淡水長年的交通壅塞問題，完善北台灣交通路網。之後，第一期、第二期工程也陸續完成。

朱立倫說，2018年底，他卸任後，由侯友宜接棒，持續與市府團隊努力推進後續工程；第三期主橋工程技術難度極高，也歷經流標、追加預算等挑戰，但在歷任中央與地方團隊共同努力下，現在也終於迎來完工通車的重要時刻。新北市的未來，李四川能全面啟動，一一完成、優化，給市民更好的建設體驗，對他非常有信心。

朱立倫說，一路上，他要誠摯感謝歷任中央政府的支持與投入。從前總統馬英九、蔡英文到賴清德總統任內，歷任交通部長、公路局局長與第一線工程同仁，大家都付出了非常多心力。重大建設從來不是一個人的功勞，而是一棒接一棒、跨越不同世代與政黨共同完成的成果。

朱立倫說，同樣地，新北市政府多年來持續負擔龐大經費高達91.41億元、承擔地方協調與工程壓力，歷任市府團隊與現在第一線同仁的努力，也不應該被忽略。因此，看到此次中央通車典禮安排中，未能充分展現新北市政府長年參與的重要角色，確實令人感到遺憾。

朱立倫認為，國家重大建設的完成，最重要的是團結與感謝，而不是切割與遺忘。淡江大橋不只是跨越淡水河的一座橋，更代表台灣在不同時代中，中央地方攜手合作、共同完成重大建設的精神，「謝謝所有曾經參與、努力過的人。」