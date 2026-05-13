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不只淡江大橋通車祈福爭議 交通部長陳世凱還曾背氣象儀蹭白沙媽熱度

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
交通部長陳世凱上月十四日現身白沙屯媽祖進香人潮，還背重達8公斤的行動氣象儀，監測酷熱指數，提醒香燈腳歇息。報系資料照片
交通部長陳世凱上月十四日現身白沙屯媽祖進香人潮，還背重達8公斤的行動氣象儀，監測酷熱指數，提醒香燈腳歇息。報系資料照片

交通部舉辦淡江大橋通車祈福典禮未邀地方人士，部長陳世凱被轟在搞個人宣傳。政壇人士回想起今年四月白沙屯媽祖進香，陳世凱即以視察運輸調度為由南下彰化考察，還隨身揹著「行動氣象儀」，即時更新酷熱指數，提醒信眾適時避暑，並在現場發放結緣品，充分凸顯很會宣傳的民代色彩。

白沙屯媽祖進香年度盛事，很多政界人士往往會蹭一下，卻頂多是參拜或者躦轎下，不過今年白沙屯進香期間，媒體則接到採訪通知，以交通部負責整體輸運調度，表示交通部長陳世凱預定四月十四日南下彰化，視察高鐵、台鐵為主、公路為輔的運輸調度。

當天下午天氣炎熱，交通部長陳世凱是現身進香隊伍，為因應高溫，他還隨身揹著8公斤重的「行動氣象儀」，親自體驗並客串香燈腳，並即時更新酷熱指數，提醒信眾適時避暑，還在現場發放結緣品。讓地方人士深刻感受到交通部長陳世凱的虔誠，以及對香燈腳們的關懷，

地方官員表示，交通部長陳世凱親自視察白沙屯媽祖進香的交通運輸是好事，甚至還前來體會香燈腳的辛苦，還背著「行動氣象儀」提醒信眾適時避暑也值得嘉許。這麼一來，內政部長是不是更應該下來視察，因為宗教事務以及交通秩序維護的警察，都是內政部管轄。

地方官員再以淡江大橋通車祈福典禮為例，在縣市通常是將通車與祈福同時舉辦，而淡江大橋通車典禮有總統及行政院長到場主持，交通部長只能靠邊站，如今還選在自己生日當天，另行舉辦祈福典禮，未邀新北市政府及地方人士，無非是想獨占光環。

官員表示，陳世凱曾擔任台中市議員，嫻熟民代的宣傳手法，很多個宣傳或許不是部長授意，可能下屬體承上意，配合演出，但要適度，不能太過。

交通部長陳世凱上月十四日現身白沙屯媽祖進香人潮，還背重達8公斤的行動氣象儀，監測酷熱指數，提醒香燈腳歇息，還發放結緣品。報系資料照片
交通部長陳世凱上月十四日現身白沙屯媽祖進香人潮，還背重達8公斤的行動氣象儀，監測酷熱指數，提醒香燈腳歇息，還發放結緣品。報系資料照片

陳世凱 白沙屯 淡江大橋

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