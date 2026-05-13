史無前例！立院彈劾總統審查會 在野黨亮刀 19日投票

立法院今召開全院委員會，審查賴清德總統彈劾案。在野黨立委火力全開，指民進黨執政十年，展現囂張跋扈的貪，賴清德發明史無前例的「不公布、不副署、不執行」，把國會法案當自助餐。在野黨更預備在5月19日彈劾案投票日，強力動員立委，票票入匭，一票都不能少。

立法院全院委員會今日審查賴清德彈劾案，民進黨委員全數拒絕列席。國民黨、民眾黨立委到場，輪番砲轟賴清德。5月19日為彈劾案投票日。國民黨立院黨團已發出甲動，要求全體委員到場，票票入匭，一票不少。

國民黨立委羅智強說，這十年，失去了什麼？他表示，設計師聶永真昨天最新出爐「綠色名言」，「合法的飯，真香」。說得非常理直氣壯，毫無愧色。聶永真這種正義凜然的貪婪，是誰給聶的底氣？不就是執政十年的民進黨嗎？

羅智強說，民進黨執政十年，最可怕的不只是貪婪，而是「我就是貪、我就是壞、我就是狠、我就是藐視國會、我就是司法清算、我就是收買媒體、我就是踐踏憲法，你要怎麼樣？你能怎麼樣？」 這種理直氣壯、囂張跋扈的「壞」、「貪」、「狠」，才是今天民進黨執政十年，帶給台灣最大的傷害。十年民進黨執政，已經打造辦藍不辦綠，辦在野不辦執政的檢調東廠。

羅智強說，他正面肯定賴清德，賴清德也算得上一路走來「始終如一」，當台南市長時就癱瘓議會，當總統時就癱瘓國會。賴清德跟南韓前總統尹錫悅只差一件事情，尹錫悅癱瘓國會，坐牢被判無期徒刑；賴清德癱瘓國會，合法的飯超香，這就是兩個命運的不同。賴清德發明憲政史上無前例的「不公布、不副署、不執行」，把國會的法案當作自助餐，「我就是壞，你怎麼樣？」

國民黨立委賴士葆說，賴清德不謙卑，不向人民低頭妥協，一意孤行。賴清德以民進黨主席自居，對在野黨指指點點，面對重要國安問題，美國總統川普為了賣「3B」（Bean黃豆、Beef牛肉、Boeing波音），極可能犧牲台灣利益。川普也講，台灣距離大陸100公里左右，美國距離大陸1萬公里，言下之意是問題自己解決，最多就賣台灣武器，不可能為台灣出兵。

賴士葆說，至今買這麼多的武器，投資幾千億美元，農產品有的零關稅入台，農藥殘留標準放寬，讓這麼多，川普有說過「台灣有事即美國有事」、出兵協防台灣嗎？總統負責中華民國的國安，快要被賣掉了，不敢吭一句話，這樣的總統當然要彈劾。

國民黨立委廖先翔闡述支持彈劾賴清德的原因，提及台積電赴美設廠與先進製程外移，政府一再強調這是企業全球布局，卻無法解釋對台灣產業「矽盾」被掏空的事實。台積電對台灣的意義不只是股價，請問股價可以讓年輕朋友當飯吃嗎？當政府開始認為只要立場正確，只要持續打著「抗中保台」免死金牌，就可不受監督。當權力失去制衡，再民主的國家也會一步步地走回過去的威權體制。

國民黨立委游顥表示，真正毀掉台灣的，從來不是反對聲音。真正會毀掉台灣的，是一個開始不被允許反對聲音存在的政府。過去民進黨在野，杯葛議事、凍結預算、占領主席台，說這是「民主監督」。今天在野黨為了人民權益做同樣的事，就被民進黨說成「毀憲亂政」、「舔共賣台」。這是雙重標準，更是權力傲慢。