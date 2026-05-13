批賴總統發動大罷免 許忠信：彈劾案就是要把賴總統彈醒

立法院去年否決財政收支劃分法覆議案，在野黨立委對賴清德總統啟動彈劾案程序，立法院全院委員會今天舉行第二次審查會。民眾黨立委許忠信表示，賴總統未能團結國家為前途打拚，甚至採取餿主意發動全國大罷免，「彈劾案就是要把賴總統彈醒」。

立法院全院委員會今天開會，審查在野黨所提總統彈劾案，民進黨團並未推派立委發言，賴總統也再度缺席彈劾審查會，僅有藍白立委上台發言。

許忠信發言時表示，我國1996年修憲以來，目前已經進入第三個10年，賴總統當選總統以來並未組成聯合政府，反而採取青鳥提出的餿主意「發動大罷免」，事後更聽信法律學者林志潔的說法，發明出違反憲法增修條文的不副署，而提出這種違憲主張的學者，現在竟然還高升國安會諮委。

許忠信說，賴總統未能體察台灣先民的努力，枉費許多支持者的期待，無法團結朝野為國家前途打拚，「今天提出彈劾案，就是要把總統彈醒。」

民眾黨立委王安祥表示，立法院對賴總統提出彈劾案，很可惜賴總統並未親自出席。民眾黨團去年提出核三延役公投，儘管同意票遠高於不同意票，然而因為票數不如未能通過，在野黨當時遭受非常多攻擊，甚至成為發動大罷免的主要理由之一，這是非常無稽的狀況。

王安祥指出，立法院去年三讀修正「核子反應器設施管制法」，賴總統今年3月對此表達感謝，還說政府必須依法行政，未來將逐漸恢復核能發電，這句話帶給民眾黨團很大的啟示，因為並不是所有立法院通過的法律，目前都有得到這樣的對待，很多法案都還處在不公布不副署的狀態。

王安祥質疑，目前行政院長的副署權，應該是在節制總統權力，沒想到竟然變成對抗立法院的工具，只是因為立場不同就可以不副屬，「我不知道這樣的設計，就很多法律概念來說，行政院長是已經高於立法權了嗎？甚至是已經高於總統權了嗎？」

王安祥說，台灣民主得來不易，如果現在出現不當舉措，對於民主會有消耗跟瓦解的作用，希望賴總統以蒼生為念，基於國家長治久安懇切思考。