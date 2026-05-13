聽新聞
0:00 / 0:00
【即時短評】賴總統不赴彈劾會是權利 不回函立院邀請是對全民傲慢
立法院今天進行第二次對總統提出彈劾案審查會，賴總統這次不僅不列席，總統府更加碼對立院邀請函「已讀不回」；賴總統選擇不赴立院自然是他的權利，但直接無視憲政機關的正式公文書，則是凸顯了對全民的傲慢。
賴政府上台後朝野關係降到冰點已不是新聞，賴總統過去總是以在野黨濫用國會多數毀憲亂政、制定的法律充滿程序不正義為由，發動覆議、釋憲、不副署等反制措施；但如今總統府不回覆立院公文書，不僅自證不甩程序正義的就是自己人，也讓民進黨論述賴總統不出席彈劾審查會的正當性大打折。
回歸到是否應出席彈劾審查會本質，賴總統以雙少數政府之姿上台，總統得票率未過半，所屬政黨在國會同樣席次未過半，理當對國會有更多溝通、說明。
但從今天總統府高姿態看來，賴總統還想複製台南市長任內，不進台南市議會備詢，最終取得社會認同的經驗；不同的是，賴總統早非當年政治能量滿滿的「賴神」，雙少數總統認不清現實，反而凸顯出一路以來不變的傲慢本質。
與此同時，賴總統不赴立院列席彈劾審查會，反倒在同一天忙起了選舉，下午要拉起手一起喊「凍蒜」的台北市長參選人，不是別人、正是主導「大罷免」的綠委沈伯洋。
沈伯洋在大罷免期間，對人民一票一票選出來的國會最大黨張牙舞爪，揚言要罷免掉所有的國民黨區域立委，最終以灰頭土臉收場；賴總統選在今天替沈伯洋披上競選背帶，堪稱是台灣最藐視國會的二人組同框合體，勢必將勾起中間選民對「大罷免」期間的厭惡感。
年初總統與五院院長新春茶敘，期盼朝野化分歧為團結，但解鈴還須繫鈴人，賴總統若連對立法院基本的尊重都做不到，只怕會離年初的「化」字越來越遠了。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。