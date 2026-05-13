影／羅智強批賴清德把國會法案當自助餐 不開心就不副署

立法院將於5月19日進行賴清德總統彈劾案記名投票表決，今天進行第二次對總統提出彈劾案審查會，並邀請賴清德總統列席，賴總統繼第一次審查會缺席後，今天同樣未出席，但上次總統府有正式回覆立法院不予列席，但總統府這次並未回覆立法院去函公文書，僅在雙方聯繫時以口頭表示不列席。

國民黨立委羅智強表示，賴清德總統對台灣民主最大的貢獻，就是癱瘓國會、踐踏國會、藐視國會，一路走來始終如一，當市長時癱瘓議會，當總統就癱瘓國會。羅智強批評賴清德總統發明了台灣憲政史上所無的「不公布、不副署、不執行」，把國會的法案當成自助餐，開心就副署，不開心就不副署。

羅智強接著表示賴清德除了發明「三不」癱瘓國會之外，也運用「三大」來踐踏在野、踐踏國會。首先發動「大罷免」，接著「大清算」、「大法官」，五個大法官，六個才能開會，少一個也沒關係。