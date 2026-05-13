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傳鄭麗文訪美要求僑胞落地接待 陳以信：一定是誤傳

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨前立委陳以信任海外部主任時，曾於2022年陪同時任黨主席朱立倫，赴華府為國民黨駐美代表處揭牌。圖／陳以信臉書
國民黨前立委陳以信任海外部主任時，曾於2022年陪同時任黨主席朱立倫，赴華府為國民黨駐美代表處揭牌。圖／陳以信臉書

有媒體報導指出，國民黨主席鄭麗文6月訪美，要求當地僑胞落地接待。國民黨前立委陳以信表示，他直覺認為不可能，一定是誤傳，據他所知，現在海外部也不是如此安排。

陳以信說，看到今天媒體報導鄭麗文赴美訪問，要求各地僑胞落地接待，他直覺就覺得不可能，一定是誤傳。他曾擔任海外部主任4年，負責安排前主席朱立倫赴美訪問過。

陳以信說，2022年赴華府為駐美代表處揭牌，當年行程西進西出，分訪舊金山、華府、紐約、洛杉磯 ，他規畫四地僑社參訪僑宴安排，全部都是黨務經費支出，部分也可申請台灣民主基金會的政黨外交補助款，完全沒有要僑胞落地接待的事情。

陳以信說，有一次朱立倫的小型訪美行程，連同團員完全由朱立倫自費負擔，連黨務經費都沒用到。他不知新聞來源，但他認為內容不符過往慣例。他指出，就他所知，現在海外部也不是如此安排，或許會有熱心僑胞主動希望提供幫忙，但說成海外部要求僑胞落地接待就太過頭了。

鄭麗文 陳以信 華府

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