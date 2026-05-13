賴總統再缺席彈劾審查會 立院邀請函也被總統府「已讀不回」

立法院今天進行第二次對總統提出彈劾案審查會，並邀請賴清德總統列席，賴總統繼第一次審查會缺席後，今天同樣未現身立院；但有別於總統府上回有正式回覆立法院不予列席，這次總統府並未回覆立法院去函公文書，僅在雙方聯繫時以口頭表示不列席。

立法院副院長江啟臣今天主持彈劾案審查會，江啟臣在審查會開始時表示，立法院依「立法院職權行使法第四十三條」規定及第四會期第十五次會議決定，邀請被彈劾人賴清德總統進行第二次說明，經聯繫，總統府表示，總統不列席這次全院委員會；依照共識，若被彈劾人賴總統未列席，由各黨團推派委員發言。

立法院第一次對總統提出彈劾案審查會是在今年1月21日，當時總統府在前一天（21日）正式函覆立院，依據憲法法庭判決意旨，立法院無直接向總統問責之權，也不能課予憲法所無之義務，為符合憲政體制，不予列席。

立院人士表示，這次立法院依然有安照流程，已正式公文書去函總統府，邀請被彈劾人賴清德總統列席，但截至今天彈劾審查會已經開始，總統府並未函覆，形同公文書被「已讀不回」。