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影／率團赴歐拚外交 韓國瑜法國會議員面前高歌展友誼

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院長韓國瑜率跨黨派立委訪問團，展開國會外交行程。圖取自韓國瑜臉書。
立法院長韓國瑜率跨黨派立委訪問團，展開國會外交行程。圖取自韓國瑜臉書。

立法院韓國瑜院長率跨黨派立委團赴法國及英國，在法國的最後一夜和法國議員們歡聚一堂，並為友誼高歌一曲。韓國瑜在臉書貼文表示，沒想到人在國外，還能靠「當我們同在一起」完成另類文化交流。台法友誼就像這首歌一樣，充滿簡單卻真誠的旋律。

韓國瑜所率領的立院跨黨派訪問團於巴黎時間10日上午抵達法國黎後，先由駐法國代表處郝培芝大使接機並為訪團進行整體行程規畫與重點工作安排，隨即在法國參議院友台小組安排下，前往法國國會舉行聯席會議場所的凡爾賽宮參訪，深入了解這個珍貴的法國文化遺產。晚間則由立法院設宴款待旅法僑台商及僑界代表，藉此向長期深耕當地、支持台灣外交與國際連結之僑胞表達誠摯感謝，肯定其等在促進台法民間交流與經貿合作上所扮演的重要角色。

訪問團於11日前往法國國際關係研究院（IFRI）交流。IFRI是歐洲最具影響力的智庫之一，長期關注國際安全與外交政策，並對台海局勢及安全有深入的研究與分析。中午，訪團受「世界台商總會」名譽總會長蔡國泰邀請，前往其於巴黎郊區之廠房參訪，實地瞭解我國台商於當地之營運情形、產業布局與海外經營實務經驗，並就相關發展現況進行交流。

韓國瑜希望，此行能讓未曾來過台灣的歐洲朋友走訪台灣；讓來訪台灣的歐洲朋友喜歡台灣；讓離開台灣的歐洲朋友想念台灣。立法院代表團將一起為台灣的外交努力。

韓國瑜 郝培芝 法國

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