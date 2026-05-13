聽新聞
0:00 / 0:00
反徐錫祥代理檢察總長 司改會籲總統收回成命
賴清德總統指定遭立法院否決檢察總長人事案的徐錫祥為「代理檢察總長」，民間司法改革基金會昨直指正當性及適法性有高度疑慮，呼籲總統收回成命，建請相關機關推動修法以完善制度缺漏。
檢察總長邢泰釗本月七日任期屆滿，賴總統提名最高檢察署主任檢察官徐錫祥為檢察總長，但人事案本月五日遭立法院否決，總統府七日指定徐為代理檢察總長。司改會指出，總統指定被立法院否決者代理檢察總長，已架空「國會同意權」制度，且恐有創造刻意規避國會人事同意權惡例之虞，存有高度欠缺民主正當性的疑慮。
司改會認為，總統若透過「指定代理」繞過國會審查，等同於在憲政體制上開後門，讓總統能單方面決定檢察體系的領導者，且強行代理將背負「政治安插」的負面標籤。檢察總長任期屆滿時，如何指定代理人？是否得由總統指定？現行法律皆無明文規定，總統「指定代理檢察總長」缺乏法律依據，有高度適法性疑慮，制度上有檢討必要。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。