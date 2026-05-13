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反徐錫祥代理檢察總長 司改會籲總統收回成命

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

賴清德總統指定遭立法院否決檢察總長人事案的徐錫祥為「代理檢察總長」，民間司法改革基金會昨直指正當性及適法性有高度疑慮，呼籲總統收回成命，建請相關機關推動修法以完善制度缺漏。

檢察總長邢泰釗本月七日任期屆滿，賴總統提名最高檢察署主任檢察官徐錫祥為檢察總長，但人事案本月五日遭立法院否決，總統府七日指定徐為代理檢察總長。司改會指出，總統指定被立法院否決者代理檢察總長，已架空「國會同意權」制度，且恐有創造刻意規避國會人事同意權惡例之虞，存有高度欠缺民主正當性的疑慮。

司改會認為，總統若透過「指定代理」繞過國會審查，等同於在憲政體制上開後門，讓總統能單方面決定檢察體系的領導者，且強行代理將背負「政治安插」的負面標籤。檢察總長任期屆滿時，如何指定代理人？是否得由總統指定？現行法律皆無明文規定，總統「指定代理檢察總長」缺乏法律依據，有高度適法性疑慮，制度上有檢討必要。

邢泰釗 徐錫祥 檢察總長 賴清德

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