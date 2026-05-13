聽新聞
0:00 / 0:00

戰機、彈藥庫…Google地圖全都露 立委質疑有國安漏洞

聯合報／ 記者張曼蘋／台北報導
行政院長卓榮泰（中）與數發部長林宜敬（右）及ＮＣＣ代理主委陳崇樹（左），昨天在立法院總質詢，立委關切Google地圖都看得到跑道、彈藥庫，卓榮泰將要求國際平台改善。記者杜建重／攝影
行政院長卓榮泰（中）與數發部長林宜敬（右）及ＮＣＣ代理主委陳崇樹（左），昨天在立法院總質詢，立委關切Google地圖都看得到跑道、彈藥庫，卓榮泰將要求國際平台改善。記者杜建重／攝影

中國大陸的高德地圖App涉資安疑慮，數發部日前已禁止政府機關使用。民進黨立委林俊憲昨質詢時表示，除了中國地圖，現行的國際地圖平台存在國安漏洞，軍事敏感設施都拍得一清二楚。行政院長卓榮泰則說，會要求數發部對國際平台，強力要求在技術內做到有效的改善。

卓榮泰昨赴立法院備詢，林俊憲表示，高德地圖會將資料回傳中國，甚至能偵測紅綠燈秒數，可能導致正副總統官邸進出規律外洩，不過除此之外，現行的國際地圖平台存在國安漏洞，像是在Google地圖上，花蓮佳山基地的跑道、彈藥庫、指揮部清晰可見，甚至連戰鬥機進出的山洞都拍得一清二楚。

林俊憲表示，對比下發現，Apple地圖已配合遮蔽敏感基地，但Google與微軟（Bing）地圖卻完全沒有改善，內政部的台灣通用地圖也都有做遮蔽處理，甚至網路上有中國網友利用這些公開地圖，詳細標註出嘉義空軍基地內的新建大樓與官兵生活空間，也推測出賴清德總統視導清水的精確營區地點。南韓等其他國家有法律規定國際地圖平台必須遮蔽軍事敏感設施，台灣目前卻對此毫無管理。

數發部長林宜敬表示，目前台灣是有法律可以管，就是內政部的國土測繪法，數發部會跟內政部去討論。

卓榮泰也強調，這個提醒非常重要，因為Apple可以做到，其他平台沒有理由不做到，所以會要求數發部對國際平台在技術內要做有效的改善，但中國的部分沒有辦法去約束，「但是我們做好自己的準備」。

林宜敬補充，高德地圖是跟荷蘭科技公司買的，應該會想辦法去跟對方溝通。

數發部 國安 高德 Google 卓榮泰

延伸閱讀

買國內eSIM擬簡化KYC程序 卓榮泰：務必謹慎處理

台中商銀吞史上最大罰單…大股東和董總是否要究責？ 金管會點出關鍵

國防預算遭大刪4700億 卓揆：將提三大補救方向

陸研人才斷層／年輕研究者 田野調查難度增

相關新聞

戰機、彈藥庫…Google地圖全都露 立委質疑有國安漏洞

中國大陸的高德地圖App涉資安疑慮，數發部日前已禁止政府機關使用。民進黨立委林俊憲昨質詢時表示，除了中國地圖，現行的國際地圖平台存在國安漏洞，軍事敏感設施都拍得一清二楚。行政院長卓榮泰則說，會要求數發部對國際平台，強力要求在技術內做到有效的改善。

反徐錫祥代理檢察總長 司改會籲總統收回成命

賴清德總統指定遭立法院否決檢察總長人事案的徐錫祥為「代理檢察總長」，民間司法改革基金會昨直指正當性及適法性有高度疑慮，呼籲總統收回成命，建請相關機關推動修法以完善制度缺漏。

反對總統指定徐錫祥代理檢察總長 民間司改會四點聲明呼籲收回成命

賴清德總統指定被立法院否決人事案的檢察官徐錫祥為「代理檢察總長」，民間司法改革基金會今晚發出四點聲明，指定甫經國會否決者代理檢察總長，欠缺民主正當性，恐創憲政惡例，不得不表達反對意見，呼籲賴總統收回成命，建請相關機關推動修法以完善制度缺漏。

川習會前 賴總統登哥本哈根民主高峰會演說：台灣是主權獨立的國家

川習會前夕，賴清德總統今日應丹麥「民主聯盟基金會」邀請，以錄影方式於第9屆「哥本哈根民主高峰會」發表演說；他說，台灣是主權獨立的國家，台灣人民有權利走向世界，也有能力貢獻世界，任何試圖孤立台灣的阻撓，都無法改變台灣參與國際社會的決心。

台電、中油LOGO案都是聶永真得標 經濟部：非皆由單一廠商進行

台電更改LOGO爭議延燒，中油雖然暫停更改LOGO案，但2家國營事業LOGO皆由設計師聶永真得標也惹議。經濟部今天表示，並無皆由單一廠商進行。

川習會將近 國安人士：美國最重要目標是管理中國風險

美國總統川普將於明天晚間抵達中國大陸北京，於後天起兩日舉行川習會。國安人士分析，美國的最重要目標就是「管理中國風險」，包含美中貿易衝突及降低中國在地緣政治上非和平擴張的風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。