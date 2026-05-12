國策顧問訪芬蘭 提台商跨洲供應鏈新藍圖

台商歐洲考察團昨天抵達芬蘭，團長國策顧問林凱民發出宏願，由北歐負責研發設計、亞洲與非洲承擔製造、打進北美市場，串起橫跨洲際的台商供應鏈大聯盟。

考察團也拜訪台灣駐芬蘭代表處，受到代表林昶佐熱情接待。在台芬產業重點發展會議中，林昶佐指出，台芬雙邊交流熱度已遠超外界所見，量子電腦與無人機是兩國正在深化對接的重點產業。

林昶佐說，台芬連結在3月芬蘭國會訪問團赴台後明顯升溫，有人關注他在社群媒體近來頗為安靜，其實他和代表處人員幾乎忙到喘不過氣，在「水面下」正大力促成許多交流。

他強調，量子電腦一旦進入商業量產，後端供應鏈台灣最完整，應提前與芬蘭同步掌握應用方向，等對方開始發包，台灣要接得住。

考察團由林凱民召集，成員涵蓋北美洲台灣商會輔導總會長暨僑務委員江俊霖、非洲台商聯合總會總會長陳智敏、土耳其台商會監事長張家蘭及僑務委員李玉英。

行程從瑞典出發，依序走訪芬蘭、荷蘭，最後抵達比利時，拜會各地代表處及台商團體。

林凱民指出，北歐稅負偏高，製造業不是強項，但研發與設計能力突出；亞洲與非洲具備製造優勢；北美則是全球最大消費市場。他直言：「北歐做研發，亞洲來製造，一起合作進入北美市場。」去年台商會已在台灣辦北美與亞洲供應鏈論壇，明年計劃擴大納入歐洲與非洲，這趟考察正是為此鋪路。

他在瑞典站也見到驚喜的一幕，旅居北歐的台灣年輕人分散各地做尖端研發，有人在愛立信（Ericsson）投入6G研究，也有人藏身電遊產業，有著令人吃驚的使用率。

林昶佐也歡喜地表示，年輕人是台灣的軟實力，未來有機會像早年留美的台積電人才一樣，把在北歐學到的帶回台灣。

陳智敏指出，非洲台商深耕包裝與製造多年，是跨洲供應鏈裡承接製造端的關鍵一環。張家蘭補充，土耳其紡織與無人機產業具備實力，與芬蘭綠能技術之間串聯空間大。

與會台商告訴中央社記者並在會中建言，政府目光不應只放在半導體，傳統產業同樣需要一點溫暖。

江俊霖強調，台商能把觸角伸到外交伸展不到的地方。他舉例，北美台商會每年赴華府「叩門之旅」，本屆破紀錄拜會逾百名參眾議員，直接向美國國會陳情台灣產業訴求。

他這次帶來的特別伴手禮，印有中華民國國旗的美國職棒洋基隊球衣與球帽，是洋基隊史上首度為台灣日製作的紀念版，非常難得。

林昶佐則回贈百年政經雜誌芬蘭畫報（SuomenKuvalehti）專訪他的雜誌，並用老派鋼筆逐一簽名，送給遠道而來的每一位台商。

芬蘭台商會（Taiwanese Chamber of Commerce inFinland，TCCF）同日在赫爾辛基（Helsinki）正式成立，鎖定台芬在人工智慧（AI）、6G及數位健康領域的產業合作，考察團也特地奔赴創立大會共襄盛舉。