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外交部：台史合作受立院嚴格監督 確保計畫執行效率

中央社／ 台北12日電

外交部今天表示，台灣與史瓦帝尼各項雙邊合作計畫經兩國政府依據現有機制共同協商，所有預算均受立法院嚴格監督審核，並訂有定期稽核機制，確保計畫執行效率與透明，外交部對於國內相關媒體引用史國媒體報導內容並錯誤解讀表示遺憾。

聯合報今天「黑白集」評論指出，民眾日前引述史瓦帝尼媒體報導，稱台灣將在3個月內援助史國新台幣240億元，遭到外交部說是假訊息，而經各方查證，相關訊息是史國媒體去年8月報導，報導還列出「戰略儲油槽」、「工業園區」和「產業投資」三大項目，合計金額約新台幣250億元，而這些項目都是外交部長林佳龍去年4月訪問史國，所承諾的投資計畫。

外交部晚間回覆中央社記者詢問表示，林佳龍去年4月以總統特使身分訪史期間簽署「防制資訊操弄及促進資訊完整性瞭解備忘錄」，強化兩國應對假訊息的經驗交流與合作，也簽署聯合聲明，重申將與史國加強各領域合作交流。

外交部說明，林佳龍當時行程也公開宣布增撥100萬美元予運作良好的「婦女創業小額信貸循環基金」，以及資助100萬史鍰協助史國推動野生動物保育，相關資訊與金額均公開透明。

外交部提到，史國時報（Time of Eswatini）去年8月相關報導談及數項台史合作計畫內容，與稱台灣政府於3個月內援助史國新台幣240多億元，該報導提到的戰略儲油槽是史國以國際商業融資籌得財源，由台灣工程團隊承建。

外交部解釋，產業創新園區則是史國提供土地，並由財團法人國際合作發展基金會協助開發，目前尚處於規劃階段，未來將以公私協力方式進行，企業投資金額及園區開發金額皆未確定。

外交部指出，台史建交近60年，各項雙邊合作計畫是基於互信、互利與互惠，經兩國政府依據現有機制共同協商，針對史國發展需求訂定，所有預算均受立法院嚴格監督審核，並訂有定期稽核機制，確保計畫執行效率與透明，外交部對於國內相關媒體引用史國媒體報導內容並錯誤解讀表示遺憾。

外交部表示，台史兩國合作計畫一貫秉持授人以漁、互惠互助的原則與精神，將台灣的優勢產業及發展經驗分享、轉移給史國，致力提升史國民眾福祉。

外交部 史瓦帝尼 黑白集

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