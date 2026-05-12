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反對總統指定徐錫祥代理檢察總長 民間司改會四點聲明呼籲收回成命

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
最高檢察署主任檢察官徐錫祥。本報資料照片
最高檢察署主任檢察官徐錫祥。本報資料照片

賴清德總統指定被立法院否決人事案的檢察官徐錫祥為「代理檢察總長」，民間司法改革基金會今晚發出四點聲明，指定甫經國會否決者代理檢察總長，欠缺民主正當性，恐創憲政惡例，不得不表達反對意見，呼籲賴總統收回成命，建請相關機關推動修法以完善制度缺漏。

司改會指出，檢察總長邢泰釗任期於今年5月7日屆滿，賴清德總統3月13日提名最高檢察署主任檢察官徐錫祥為檢察總長。5月5日立法院於否決本次人事案。隨後，總統就本次懸缺人事，仍指定徐錫祥檢察官為「代理檢察總長」。據報載，法務部已於5月7日正式收到總統府指定代理公文。

就此，本會聲明如下：

一、指定被否決者代理檢察總長，等同變相架空人事同意權。

 二、將「代理制度」作為政治籌碼，將損害檢察公信。

 三、總統指定代理缺乏法律依據，存有高度適法性之疑慮，制度上有檢討必要。 

四、指定甫經國會否決者代理檢察總長，欠缺民主正當性，恐創憲政惡例。

根據上述理由，本會呼籲賴總統收回成命，並建請相關機關推動修法以完善此一制度缺漏。

司改會認為，總統指定遭立法院否決的人選代理檢察總長，已架空了「國會同意權」的制度。從國會的角度來看，這是將「代理制度」作為一種政治籌碼，有逼迫國會不得不接受的效果。總統若透過「指定代理」繞過國會審查，等同於在憲政體制上開後門，讓總統能單方面決定檢察體系的領導者。司法院表示，無論如何都不應以損害檢察公信、破壞國會人事同意制度為代價。

司改會提出，檢察總長任期屆滿時，如何指定代理人？是否得由總統指定？現行法律皆無明文規定。法務部對於最高檢察署處務規程第11條見解之適法性，容值商榷。應就檢察總長職能、提名程序未盡完善等問題，進行制度檢討。

司改會指出，總統指定代理檢察總長之人，甫經國會否決的檢察官代理，恐有創造刻意規避國會人事同意權惡例之虞，存有高度欠缺民主正當性的疑慮，為維護民主憲政，不得不表達反對意見，呼籲賴總統收回成命，撤回指定徐錫祥為代理檢察總長之決定，切勿因一時之政治紛爭，造成檢察體系公信力及憲政民主之長久傷害。

邢泰釗 徐錫祥 檢察官

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