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川習會前 賴總統登哥本哈根民主高峰會演說：台灣是主權獨立的國家

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
賴清德總統。本報系資料照片
賴清德總統。本報系資料照片

川習會前夕，賴清德總統今日應丹麥「民主聯盟基金會」邀請，以錄影方式於第9屆「哥本哈根民主高峰會」發表演說；他說，台灣是主權獨立的國家，台灣人民有權利走向世界，也有能力貢獻世界，任何試圖孤立台灣的阻撓，都無法改變台灣參與國際社會的決心。

賴總統表示，世界正處於民主與威權拔河的關鍵轉折點，從歐洲、中東到印太區域，威權勢力持續集結，並透過軍事恫嚇、經濟脅迫、網路攻擊與灰色地帶行動，對世界的和平穩定與民主發展，帶來更嚴峻的挑戰；上個月，他原訂率團訪問史瓦帝尼，卻遭遇中國阻絕正常航線的行徑，這讓全球民主社群更清楚地看見，威權政權正企圖強加他們的規則於世界，甚至不惜打破國際慣例，將全球飛航安全與民航秩序，作為政治施壓的籌碼。

賴總統表示，面對威權主義擴張，任何民主國家都無法置身事外；唯有全球民主陣營團結一致，才能為自由世界築起更堅韌的防線；感謝民主夥伴的每一次發聲，都是對侵略者最強而有力的嚇阻，也是守護我們共同價值最堅實的盾牌；台灣除了持續提升自我防衛能力，致力於維護區域的和平穩定，也會與各國共同強化全社會防衛韌性。

賴總統表示，台灣身處第一島鏈關鍵位置，站在民主防線最前緣，台灣願意和國際社會分享應對威權勢力的經驗，不論是強化國防韌性、守護全球自由貿易，或是發展支持民主的科技，台灣也有能力和決心，來為世界貢獻己力；台灣除了持續提升自我防衛能力，致力於維護區域的和平穩定，也會與各國共同強化全社會防衛韌性，讓民主在面臨威脅時，不只是一種信念，更是能夠安定社會、守護日常生活的力量；未來，台灣會繼續善用科技優勢，跟民主夥伴一起打造可信任、更強韌的民主供應鏈，為全球經濟的安全和繁榮做出更大貢獻。

賴總統說，一個更強大的民主台灣，不只是台灣人民的理想，也是國際社會的期待；台灣是主權獨立的國家，台灣人民有權利走向世界，也有能力貢獻世界；任何試圖孤立台灣的阻撓，都無法改變台灣參與國際社會的決心，台灣會繼續成為國際社會良善的力量，在世界上發光發熱。

川習會 中東 丹麥

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