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陳明祺接受英媒專訪 強調維護台海和平符合國際利益

中央社／ 台北12日電

外交部政務次長陳明祺日前接受英國「獨立電視新聞」（ITV News）專訪，報導於昨天播出。陳明祺表示，台灣相信美國維護區域和平穩定的安全承諾，因為這不僅符合美國利益，也符合全世界的共同利益。

外交部晚間發布新聞稿指出，陳明祺4月22日接受英國獨立電視新聞專訪，報導於當地時間11日播出。

陳明祺表示，台灣主流民意建立在3項核心原則，第1，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬；第2，台灣的未來必須由台灣人民以民主方式決定；第3，台灣期待中國降低在台灣周邊的軍事行動與緊張情勢。

針對美國總統川普與中國國家主席習近平即將會晤的川習會，陳明祺提到，台灣理解美國希望透過對話穩定整體局勢，並盼美方明確表達維持台海和平穩定符合美國利益，也符合國際社會共同利益，中國不應以武力或脅迫方式片面改變現狀。

談及台灣在全球供應鏈中的關鍵地位，陳明祺重申，台灣是國際社會良好且可信賴的夥伴，不會將自身在全球供應鏈中的重要地位武器化。

對於台美安全合作，陳明祺說明，美國長期堅定支持台灣推動國防改革，特別是在提升台灣自我防衛能力方面扮演重要角色，美國去年宣布對台重大軍售案，不僅有助強化台灣防衛能力，也對台灣社會士氣具有正面意義。

陳明祺並強調，台灣相信美國維護區域和平穩定的安全承諾，因為這不僅符合美國利益，也符合全世界的共同利益。

面對中國可能對台採取軍事行動的風險，陳明祺表示，北京不應誤判或誤算，歷史上許多威權領導人因誤判局勢而導致嚴重後果，中國領導人也應將此納入考量，台灣已持續研究各種可能情境並做好準備。

談及香港情勢及「一國兩制」，陳明祺指出，台灣人民清楚看到香港自2019年以來的情勢發展，也深刻理解所謂「一國兩制」的結果，將使台灣走向如香港般、甚至更糟的處境，台灣人民不會接受「一國兩制」安排。

外交部 中華民國 英國

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