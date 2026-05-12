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台電、中油LOGO案都是聶永真得標 經濟部：非皆由單一廠商進行

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台電近期將使用了70年「一代草聖」于右任書法標準字LOGO，更換為現代化的新版字體，在網路上引發熱議。圖／本報資料照片、台電官網截圖
台電近期將使用了70年「一代草聖」于右任書法標準字LOGO，更換為現代化的新版字體，在網路上引發熱議。圖／本報資料照片、台電官網截圖

台電更改LOGO爭議延燒，中油雖然暫停更改LOGO案，但2家國營事業LOGO皆由設計師聶永真得標也惹議。經濟部今天表示，並無皆由單一廠商進行。

經濟部表示，組織法於2023年6月通過三讀，因此啟動經濟部及其所屬的視覺設計重新評估，而9月則須立即掛牌，籌備時間僅3個月，過程緊湊。

經濟部表示，「經濟部形象識別系統改版設計採購案」除因採購金額級距未達需公告之金額150萬元，且符合「中央機關未達公告金額採購招標辦法」採限制性招標條件，依規定由經濟部所主管的財團法人台灣設計研究院執行規劃設計。

經濟部指出，台灣設計研究院為國內重要設計法人，經濟部相信其專業，據了解，設研院每案盤點具相關執行經驗與實績之設計團隊至少3家後，選擇永真急制工作室進行合作，經濟部其所屬則各依權責進行辦理，方法並不相同。

經濟部表示，經了解，經濟部貿易署及產發署亦請設研院協助規劃設計，貿易署則由選選研有限公司進行設計，產發署由永真急制工作室進行設計，並無皆由單一廠商進行。

台電 中油 聶永真

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