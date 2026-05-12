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拚防汛抗旱 季連成提醒災前預置、強化通訊與存糧

中央社／ 台北12日電

台灣已進入汛期，行政院政務委員季連成今天召開防汛抗旱整備會議時指示，面對複合式災害，防救災觀念須轉型為災前預置，同時要強化災防體系，政府將加速強化偏遠及易成孤島地區的通訊韌性，地方也須確實準備安全存糧與物資等。

5月汛期開始，行政院長卓榮泰今天指示季連成召開「115年防汛抗旱整備會議」，邀集部會防災夥伴與各直轄市、縣市政府代表進行視訊連線，共同全面盤點人力、物力與各項防災資源。

行政院會後發布新聞稿指出，季連成表示，面對複合式災害挑戰，防救災觀念必須從「災後補救」全面轉型為「災前預置」，秉持防災重於救災、離災優於防災的核心精神，在強化災防體系部分，各縣市政府災害防救辦公室應採固定編組，並落實防災協作中心的運作機制。

為打造更具韌性的防救災基礎設施，季連成說，政府將加速在偏遠及易成孤島地區布建低軌衛星與防災型微電網，確保災時通訊與用電不中斷，而災害漫遊啟動機制也應更具有彈性，符合受災民眾需求。

在受災時的收容安置與民生整備方面，季連成指出，政府特別注重「以人為本」，各地方政府除須確實儲備10至14天的安全存糧與物資，針對高風險區弱勢族群也應建立完善的聯絡與撤離網絡。他也說，原鄉部落的收容安置將更具文化敏感度，輔以母語協助，且災後若運用學校作為短期收容所，也必定會兼顧學生的受教權與校園安全。

季連成也指示，災時的錯假訊息極易引發社會恐慌，各主管機關必須第一時間即時主動澄清，並透過官方社群平台發布正確資訊以穩定民心，期盼透過中央與地方的緊密合作，共同守護民眾的生命財產安全。

季政委說，防救災工作沒有最好，只有更好，單一部會或縣市無法獨自應對極端氣候的考驗，期盼各機關代表確實將整備要求向首長報告並落實執行，發揮「政府一體」的團隊精神，強化跨機關、跨部會的協調與支援，全力提升國家整體防災韌性。

季連成 行政院 卓榮泰

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