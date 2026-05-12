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影／海地大使參訪台中突逢地震 盧秀燕細說當年台灣曾救援海地大地震
海地共和國駐我國大使潘恩（H.E. Roudy Stanley Penn）今天下午前往台中市政府拜訪市長盧秀燕，由於適逢東部海域下午2時53分發生規模5.6地震，盧秀燕特地關心大使團是否有感受到地震。
盧秀燕說，在一、二十年前海地曾發生規模7以上大地震，台灣有組織救援隊前往救災，台中市當時就派了11位搜救人員前往災區，曾救出兩位海地的國民。她也特別詢問潘恩在前往市政府的路上，是否有感受到剛剛發生的地震，潘恩僅簡短回答「沒有」。
盧秀燕指出，中央氣象署有發布地震警報，應該是在潘恩前來市府的路上，有一個發生在東部地區的地震，但是對台中影響不大，但讓她回想起來，台灣救援隊曾前往海地救災的事情。這樣的巧合，也印證了她強調的，兩國的友誼應該建立在互相關心的關係。
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