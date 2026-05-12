副總統勉青年發揮戰貓精神 成為台灣最珍貴資產

副總統蕭美琴今天赴屏東科技大學出席名人講座，以「未來的掌舵者：從戰貓視角看青年公共參與」為題發表演講，鼓勵青年保持靈活、堅定目標並強化自身能力，積極參與公共事務，在不同領域發揮專長，成為國家最珍貴的資產。

總統府今天透過新聞稿指出，副總統在演講時說，許多人談到公共事務，往往只聯想到選舉，但公共事務的範圍其實相當廣泛。民主制度除了需要人民透過選舉決定國家方向，也需要各領域專業人士共同參與，無論是在專業領域努力讓世界看見台灣，或投入政策推動，都是對國家重要的貢獻。

她指出，公共事務中有不同角色，有人投入選舉成為政治人物，也有人在政府體系擔任幕僚或技術官僚，協助政策形成與執行；此外，非營利組織、產業界與公民團體，也都能對公共政策帶來影響。

談及台灣面對的國際局勢與外交挑戰，副總統以「戰貓精神」勉勵青年保持靈活與創意。她提到，過去台灣鳳梨遭中國打壓時，政府積極開拓國際市場，不僅獲得日本消費者支持，也透過加工產品進一步打入美國市場。

她當時在駐美代表官邸「雙橡園」推廣台灣鳳梨乾，並以鳳梨調酒宴客，成功吸引國際友人關注台灣。

副總統並分享「戰貓精神」3項特質。第一是「保持靈活、難以捉摸」，她形容貓咪平時看似溫和，但關鍵時刻能展現驚人能力；台灣雖然是小國，也應具備超越外界想像的韌性與實力。

第二是「堅定自信、清楚目標」。她指出，推動外交工作不只是因為台灣善良、願意交朋友，更重要的是維護國家利益，包括國家安全、經濟繁榮及拓展國際空間。即使面對阻礙，也必須堅定朝目標前進，並靈活調整方法。

第三則是「隨時保持鋒利的爪子」。副總統說，這並非鼓勵對抗，而是提醒台灣必須具備足夠實力與工具，在遭遇威脅時有能力保護自己，同時持續強化國家競爭力與韌性。

副總統以屏東產業轉型為例，說明公共事務與地方發展的關聯。她指出，屏東過去是重要檳榔產地，但檳榔產業衍生公共衛生與環境問題，因此地方政府推動「檳榔轉作可可」，並提出「三紅三黑，屏東之寶」等政策，輔導農民轉型種植可可、咖啡等高經濟價值作物，逐步建立加工、品牌與國際行銷能力，成功帶動地方產業升級。

她表示，產業轉型不只是農民改種作物，更涉及技術研發、品牌建立、加工設計與市場拓展，需要政府、學界與產業共同投入，公共事務參與也因此與每個人的生活密不可分。

副總統表示，民主制度雖然充滿不同聲音，但正因為民主保障人民自由發言與創意發揮的空間，更顯珍貴。她勉勵學生珍惜民主與自由，以身為台灣人為榮，在不同領域發揮所長、參與公共事務，成為台灣最珍貴的資產。