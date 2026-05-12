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買eSIM擬適度簡化KYC程序 卓揆：仍須兼顧安全防護

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

國人出國旅遊愈來愈常使用eSIM卡，但近期傳出部分境外eSIM服務涉及個資與資安疑慮，引發國內電信業者發展限制的討論。對此，國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹今（12）日在立法院表示，依《詐欺犯罪危害防制條例》規定，申請電信服務仍須進行KYC（實名制驗證），目前正與檢警及電信業者研議，在兼顧風險控管下，適度簡化申辦流程。

立法院今日審查相關業務報告時，國民黨立委謝衣鳯指出，民眾赴海外旅遊時，多會選擇價格較低、申辦便利的境外eSIM服務，但近期也衍生個資與隱私疑慮，外界更質疑政府以防詐為由，限制本土電信業者發展eSIM業務。

陳崇樹表示，依《詐防條例》第15條規定，申請電信服務必須完成KYC，也就是實名制驗證。目前國內三大電信業者販售國外旅遊eSIM時，同樣必須完成身分驗證程序。不過，部分民眾偏好境外平台，主因在於申辦流程較為簡便。

他指出，NCC目前正與檢警機關、數位發展部及電信業者討論，在一定風險控管條件下，是否可針對既有電信用戶簡化KYC流程，但強調「KYC可以檢討從寬、簡化，但不能免」。

陳崇樹進一步說明，過去曾發生詐騙集團利用境外IP與網銀進行洗錢，金管會因此限制部分境外IP使用。若國內eSIM完全取消KYC機制，恐再度成為詐騙集團利用工具，因此仍須兼顧便利性與資安風險。

數位發展部長林宜敬則表示，目前民眾購買國內三大電信業者eSIM，多仍需臨櫃辦理，未來希望能在不影響KYC前提下，透過技術方式簡化程序，相關方案將與NCC共同研議。

行政院長卓榮泰也表示，在有效打詐前提下，相關措施務必要審慎處理；尤其針對三大電信業者既有用戶，可朝簡化程序方向研議，但前提仍須兼顧安全防護。

陳崇樹 謝衣鳯 國民黨 卓榮泰

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