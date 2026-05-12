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林佳龍接待吐瓦魯通訊及創新部長 強調攜手面對挑戰

中央社／ 台北12日電

外交部林佳龍昨天接待吐瓦魯國交通、能源、通訊及創新部部長柯飛，強調台灣將持續運用自身經驗和資源，攜手吐瓦魯共同面對能源與數位發展等挑戰。

林佳龍今天在臉書發文指出，幾個月前，他曾以總統特使身分訪問吐瓦魯，親身體驗當地文化並深入了解吐國因國際情勢變動所面臨的能源與電力供應壓力，需要台灣共同協助，昨天晚上他在外交部接待柯飛（Simon Kofe）。

林佳龍指出，台吐兩國去年簽署「台吐團結共榮條約」，並以吐瓦魯語Kaitasi命名，意為「至親家人」，象徵雙方無論順境逆境都願意站在一起、緊密合作，台灣也願意運用自身經驗與資源，持續協助吐瓦魯應對挑戰。

林佳龍提到，由台灣與美國、日本、澳洲及紐西蘭共同合作建置的吐瓦魯首條海底電纜Vaka已正式開通，透過光纖連結社區，吐國對外網路頻寬與速度大幅提升，使吐瓦魯更靠近世界，也透過數位科技開創更多機會。

柯飛致詞時，特別感謝台灣多年支持，並強調台灣是吐瓦魯最早建立外交關係的國家之一，吐國人民深知台灣的重要性，未來將秉持Kaitasi精神，持續以各種方式支持台灣。

林佳龍感謝吐瓦魯長期在國際場合為台灣發聲，並強調台灣與吐瓦魯作為共享價值的一家人，「小國只要團結一致，也能發揮巨大影響力」。

林佳龍 外交部 吐瓦魯

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